Порошенко передал бойцам ССО дроны на оптоволокне, экскаваторы и шиномонтажные комплексы

Петр Порошенко привез подразделениям Сил специальных операций крупную партию техники. Стоимость помощи – 30 млн грн.

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Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Бойцы ССО получили 2 экскаватора, 3 мобильных шиномонтажных комплекса, 300 FPV-дронов, из которых половина оптоволоконные, 6 РЭБов на автомобили, зарядные станции, комплекты спутниковой связи Starlink и электронную технику.

Особый подарок Петр Порошенко привез мальчику Роману – его отец с позывным "Лютый" служит в ССО. В прошлый раз во время передачи техники Роман познакомился с Порошенко и рассказал, что папе очень нужен экскаватор.

"Намеки мы понимаем очень хорошо, поэтому сегодня снова здесь! С тремя новыми копателями: два больших для побратимов "Лютого" и один маленький для его сына", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Зачем ССО экскаваторы? У военных ответ прост: "Без логистики и качественных линий обороны ни один военнослужащий не пойдет в бой". Это золотое правило, потому что когда военные понимают, что имеют хорошую защиту, то легче бить врага. А наши экскаваторы помогают строить укрепления быстрее, качественнее и комфортнее", – отмечает пятый Президент.

"Несмотря на все препятствия от власти мы продолжаем помогать армии. Чтобы наконец-то наступил мир, а все родители наконец-то вернулись к детям. Это цель нашей команды, которую мы приближаем ежедневно", – отмечает Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко в Киеве встретился с Волкером и обсудил стратегии завершения войны.