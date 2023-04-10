Порошенко назвал долгом государства возвращение военным доплат в 30 тысяч

Петр Порошенко с трибуны парламента заявил, что возвращение военным выплат в 30 тысяч – это долг государства перед защитниками. Как известно, "Европейская Солидарность" настаивала на возвращении доплат военным, и Верховная Рада приняла соответствующее решение.

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"Я думаю, что не открою большой тайны – сейчас каждый украинец и вся Украина живет в ожидании большого контрнаступления. Мы не говорим о дате, мы не говорим о направлении, но с этим связаны все надежды украинского народа. Но ждать и болеть маловато. Необходимо каждому сделать максимум возможного, чтобы повысить эффективность действий Вооруженных Сил. И обязанность каждого гражданского – сделать все зависимое, чтобы достичь этой цели", – отметил Порошенко.

"Этим больше года занимается наша команда. Но армия требует не только внимания, но и уважения. Ей нужно не только оружие дать, не только обеспечить надежный тыл, но и гарантировать надежный социальный пакет, на который военные заслужили больше, чем кто-либо", – считает пятый президент.

"Сегодня началась Страстная неделя, и мы должны унять все страсти. Но ради армии, если надо, мы будем настаивать на реализации предложений "Европейской Солидарности", – подчеркнул Порошенко.

Лидер фракции отмечает, что "ЕС" подала законопроект, которым предусмотрено направление средств государственного бюджета на Вооруженные Силы. Речь идет, в частности, о возврате выплат в 30 тысяч гривен как минимум для медицинских, логистических и других подразделений, задействованных в боевых действиях, возле линии фронта рискуют жизнью и здоровьем. И они не охвачены, к сожалению, никакими выплатами.

"Абсолютно недопустимо и сокращение объемов прав и свобод, что напрямую противоречит 22 статье Конституции, где устанавливается, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Требую от инициаторов сокращения льгот участников боевых действий забрать назад свои предложения", – подчеркнул Порошенко.

Петр Алексеевич, рассказал, про то, что очень наболело. Он уверен, что семьи погибших должны получить в полном объеме и немедленно предусмотренную законом помощь. Порошенко вместе с депутатами от "Слуг народа" внесли предложение о 3 миллиардах – немедленно реализовать и выплатить эти деньги.