Порошенко на Eurosatory 2024 договаривается о поставках в Украину самых современных радиолокационных станций

Петр Порошенко, который на днях принимает участие в международной выставке передовых систем наземной и воздушной безопасности Eurosatory 2024, открыл некоторые подробности переговоров с производителями военной техники. Эта выставка проходит в Париже раз в два года и является одним из самых главных международных событий в мире вооружений.

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Об этом пятый президент рассказал в видео. На выставке свои экспозиции представили 2 тысяч производителей со всего мира.

Порошенко отмечает: его цель – усилить эффективность комплекса противодействия средствам радиоэлектронной разведки Ай-Петри, в разработку и производство которого он инвестировал 200 млн грн. На Eurosatory 2024 г. Порошенко провел переговоры по поставкам в Украину самых современных радиолокационных станций.

Среди объектов внимания – радиолокационная система Leonardo.

"Она обладает уникальными техническими характеристиками, при этом очень компактна. Мы обсудили возможности поставки их в Украину на средства Фонда Порошенко. Зачем это делается? Чтобы мы могли еще дальше находить российские Орланы, Ланцеты, Суперками, Ланы и эффективнее их останавливать и уничтожать. Это новое поколение, мы его еще не имеем на нашей войне. Мы рассматриваем и совместное производство этой техники в Украине", – говорит пятый президент.

Еще один компонент, который бы эффективно дополнил "Ай-Петри" – это скорострельные зенитные установки.

Мы проводим переговоры о том, чтобы наладить совместное производство на территории Украины. Комплекс, который будет находить вражеский дрон радаром, захватывать Ай-Петри и уничтожать боевым модулем артиллерии – это моя мечта и это цель", – отметил Петр Порошенко.

"И, кстати, у нас плохая новость для путина – среди двух тысяч компаний, которые сегодня присутствуют на этой крупнейшей выставке в Европе, – здесь нет ни одной российской компании, ни одного покупателя. Ибо они здесь не нужны. А мы укрепляем солидарность всего мира для ускорения победы. И каждый из нас делает то, что от него зависит, каждый день для того, чтобы победа была как можно быстрее", – резюмирует пятый Президент.