Порошенко едет на фронт с новой партией тягачей, грузовиков и БПЛА. Фото и видео

Петр Порошенко везет на фронт новую партию техники. Две воинские части получат комплексы БПЛА Poseidon – их профинансировал Фонд Порошенко совместно с Полтавским горсоветом, который по инициативе фракции "Европейская Солидарность" выделил соответствующую субвенцию.

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Об этом Порошенко рассказал в своем очередном видео-отчете. Он отметил, что стоимость шести "птичек" и станций управления – 28 млн грн. В общей сложности на фронт везут технику на сумму 35 млн грн.

"Я хочу поблагодарить всех присоединившихся к этому депутатов Полтавского городского совета. 14 млн вы вложили в эти "Посейдоны", а вторую половину профинансировал я", – отметил Порошенко.

Также в этой партии техники – мощные тягачи Foden. Они уже завтра поедут в логистический батальон командования и две десантные бригады в артиллерийские подразделения, отметил Порошенко.

"Вы уже их хорошо знаете. Они прошли сервис. Мы все подготовили. За полторы минуты они могут обеспечить боеприпасами, снимая контейнер, и загрузить, в случае необходимости, либо контейнеры, либо автомобили, нуждающиеся в эвакуации", – сказал пятый президент.

"Их очень тяжело везти, потому что высота вместе с контейнером 4,5 метра. Они очень большие, для них нужно специальное сопровождение. Зато они не нуждаются ни в сопровождении, когда они воюют. Им никакие поля, никакие болота не являются препятствием", – констатировал Порошенко.

Этот автомобиль способен быстро загрузить боеприпасы или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн – это любая колесная бронемашина или БТР.

В целом Фонд Порошенко с волонтерами нашел и законтрактовал четыре десятка таких "малышей" с мультилифтами.

"Это наша с вами ежедневная работа – работа на победу, потому что каждый должен делать то, что он может", – подчеркнул президент.