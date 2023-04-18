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Блог | Поразительное отличие – картины россиянина и украинца о Пасхе в 19 веке
Какая разница, говорите?
Один народ, говорите?
Россия и Украина. Картины россиянина Перова ("Сельский крестный ход на Пасхе", 1864) и украинца Пимоненко ("Пасхальная утренняя", 1904), оба жили и писали то, что видели в XIX веке.
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