Пора сиять: астролог дала прогноз, каким будет 19 декабря

В четверг, 19 декабря, длится 18 лунный день. Луна находится во Льве, а Солнце – в Стрельце.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, на четверг будет влиять число 1, ведь 19 в сумме дает единицу – это символ Солнца. Также четверг – это день Юпитера. А еще желтого цвеат. "Это солнечное сплетение, это социальные открытия, это социальная коммуникация, это проявление. Поэтому в этот день вы можете сиять, вы можете проявляться, вы можете открыто заявлять свое мнение, и не только в кругу близких людей, а вообще во вселенной", – объяснила астролог.

По словам Иситы Гая, сегодня можно записывать свои желания и открыто говорить о них. Например, создать карту желаний из фотографий и вырезок из журналов или распечатанных картинок из Интернета. "Вы можете создать карту, на которую вы будете смотреть и создавать свою ресурсную реальность", - сказала она.

Также в этот четверг будет хорошо заняться божественной геометрией. "Вы можете изобразить божественные геометрические мандалы, разрисовать эти мандалы. И именно в этот день созданная мандала она будет помогать вам, открывать ваше сердце, открывать ваше поле и открывать вам сакральные знания", – посоветовала Исита Гая.

Еще одним хорошим занятием для этого дня она назвала работу с чакрами. "В этот день вы можете прорисовать мандалу каждой чакры. В интернете на каждую чакру есть специальный сакральный знак, сакральная мандала и если вы прорисуете свои чакры в этот день, вы активируете и усилите их", – пояснила астролог. Она назвала этот четверг прекрасным днем для получения знаний и новых открытий и призвала его не упускать.

Исита Гая также призвала не слишком учитывать советы других людей по созданию собственной карты желаний. "На самом деле, самое большое управление – это управление сердца, потому что у вас будет так, как вы чувствуете. Нет на самом деле никаких правил – там хорошее, там плохое. Это, знаете, как с пирожным. Вы берете пирожное – вам вкусно, ваш сосед взял то же пирожное – ему оно невкусное. И дело не в пирожном, дело – это вы, или ваш сосед", – пояснила она.

Астролог добавила, что все созданное вами будет позитивно работать для вас, а работа другого человека принесет пользу ему. "Руководствуйтесь просто сердцем, просто ощущениями, чувствуйте, не пытайтесь анализировать, отталкиваться от всех правил. Это разум вам диктует. Если вы отложите ум, просто чувствуйте сердцем, как вам хочется разместить рисунки, как вам это нравится от сердца. И это будет правильно", – объяснила она.

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