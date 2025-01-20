Пора очиститься: астропрогноз на 20 января

В понедельник, 20 января, длится 22-й лунный день. Луна находится в знаке Весы, Солнце завершает свой путь через знак Козерога.

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Как рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, сегодняшний день будет полон спокойной женской энергии. Все потому, что его олицетворяет Луна – и как число дня, которым является двойка, и как понедельник, являющийся днем Луны.

Из практик, которые будут полезны в этот день, Исита Гая назвала солевые ванны и обливание молоком. "Я бы советовала принять ванну, ванну с солью очиститься. И еще хорошо в понедельник сделать обливание молоком. Вы можете купить буквально одну бутылку молока и просто политься молоком, и именно этот ритуал в понедельник он послужит омоложением и поможет вашему телу перенастроиться", – пояснила она.

А вот от чего сегодня точно отказаться, так это от грусти и от грязи. "Я бы советовала сделать уборку, приготовить свое жилье. Не унывать ни в коем случае, держаться хорошего настроения", – сказала астрологиня.

Что касается медитаций, то Исита Гая посоветовала делать их вечером, когда восходит Луна. "Я бы советовала в этот день послушать мантру Луны", – порекомендовала она.

Также астролог призвала в этот понедельник звонить родителям, особенно маме, и сказать слова благодарности. "В этот день вы подключены к материнской энергии, и когда вы связываетесь в этот день с мамой, благодарите ее, вы подключаете к себе поток энергетического материнского канала. И это также денежный поток – вы будете получать как деньги, так и счастье в личной жизни", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака – одних сегодня ждут конфликты, а другим день принесет новые возможности.

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