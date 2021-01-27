В столичное управление Государственной фискальной службы якобы могут назначить на руководящую должность бывшего начальника следственного управления финансовых расследований ГФС в Киевской области Александра Чепеля, которого сотрудники НАБУ поймали на взятке весной прошлого года.

О возможных кадровых перестановках в службе пишут СМИ. В получении взятки в 50 тысяч долларов сотрудники НАБУ разоблачили Чепеля 7 апреля 2020 года.

Тогда основатель одной из ювелирных фабрик оставил взятку в контейнере для бумаги в туалете офиса адвоката Сергея Войтенко, который был посредником при передаче денег. Взамен Чепель обещал прекратить уголовное преследование и не препятствовать хозяйственной деятельности данной фабрики.

Однако, задержанного начальника следственного управления финансовых расследований суд отпустил под 252 240 грн залога. А теперь, как пишут журналисты, спустя немногим более полгода, Александра Чепеля могут вернуть на руководящую должность в ГФС.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании 21 декабря 2020 года назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы (ГФС).