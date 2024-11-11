Попадаются крайне редко: какие продукты времен СССР трудно найти в магазине
После начала перестройки советские магазины наполнились доступными импортными продуктами. Это вынудило отечественных производителей пересмотреть технологии изготовления молочных продуктов, колбас, сладостей и даже хлеба, чтобы конкурировать с иностранными аналогами по цене.
Однако многие из таких продуктов, привычных в советские времена, теперь редко встречаются на полках современных супермаркетов. OBOZ.UA предлагает узнать, какие именно продукты из прошлого стали дефицитом и почему трудно найти их.
Рыбная колбаса и китовое мясо
В СССР ассортимент колбас был шире, чем сейчас, и включал даже рыбную колбасу. Она стоила дешевле мясной, и благодаря копчению имела длительный срок хранения. Сейчас рыбную колбасу еще можно найти, но только среди элитных деликатесов, хотя она вареная, а не копченая, как в прошлом.
Китовое мясо также было популярно среди студентов из-за низкой цены. Его продавали как по весу, так и в виде консервов или котлет. Сейчас добыча китов запрещена в большинстве стран, поэтому мясо китов осталось только в истории.
Бочковая сельдь и крабовые консервы
Сельдь в бочках была традиционным товаром на советских прилавках. Рыбу засолили целыми тушками в больших бочках, где она могла долго храниться. Сегодня такой продукт иногда обнаруживается у частных рыболовов, но на массовом рынке его почти нет, а популярность имеют пресервы.
Крабовые консервы в СССР продавались по низкой цене, и чтобы привлечь покупателей, даже проводили рекламные акции. В наши дни настоящее крабовое мясо – редкость, доступная преимущественно по заказу и по высокой цене.
Комбижир и ливерные пирожки
Комбижир – смесь растительных масел и животных жиров – активно использовали для жарки и выпечки. Сливочное масло в советских магазинах продавали крупными брикетами, и отличить его от комбижира можно было по цвету. Комбижир не выпускается из-за высокой стоимости животных жиров.
Ливерные пирожки также были популярными среди бюджетных перекусов в столовых и на вокзалах. Сегодня их готовят только дома и найти такие пирожки на продажу сложно.
Шоколадное масло и творог в тюбиках
Раньше шоколадное масло продавалось без расфасовки, и покупатели могли приобрести столько, сколько пожелают. Теперь этот продукт полностью исчез с прилавков, хотя некоторые изготовители пытаются воспроизвести его рецептуру.
Также был распространен плавленый сыр в тюбиках, напоминавший еду космонавтов и нравившийся детям. Сегодня такие тюбики больше не производят.
Молочные продукты и кофейные брикеты
В советское время молочные продукты на вес – сметана, молоко и даже мороженое – продавались в собственную тару. В настоящее время большинство этих продуктов расфасованы в упаковки.
Кофе и какао в брикетах производили для приготовления напитка путем добавления кипятка. Сегодня такие брикеты не продаются, но вызывают ностальгию у тех, кто их помнит.
Кофе из ячменя и желудей, кисель в брикетах
Заменители кофе из желудей и ячменя также были обычными напитками в советских столовых и школах. Пока их можно найти только в магазинах здорового питания, и их вкус отличается от оригинального из-за измененных технологий.
Газированная вода из автоматов
Автоматы с газировкой были доступны во многих общественных местах. Напиток с сиропом можно было купить за несколько копеек. Сегодня подобные автоматы воспроизводят для ретро-стилизации в торговых центрах, однако их редко встретишь в обычной жизни.
Соки в трехлитровых банках
Соки в СССР производили из винограда, слив и яблок, поскольку эти фрукты выращивали в пределах страны. Их разливали в стеклянные банки объемом в один или три литра. Также широко был представлен березовый сок. Сегодня соки преимущественно продаются в бутылках или пакетах.
Жвачки
За несколько лет до развала СССР в магазинах стали появляться жевательные резинки, цена которых превышала стоимость буханки хлеба. Их вкусы были довольно разнообразными, отличались среди них разве что жвачки со вкусом кофе.
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