Попадаются крайне редко: какие продукты времен СССР трудно найти в магазине

После начала перестройки советские магазины наполнились доступными импортными продуктами. Это вынудило отечественных производителей пересмотреть технологии изготовления молочных продуктов, колбас, сладостей и даже хлеба, чтобы конкурировать с иностранными аналогами по цене.

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Однако многие из таких продуктов, привычных в советские времена, теперь редко встречаются на полках современных супермаркетов. OBOZ.UA предлагает узнать, какие именно продукты из прошлого стали дефицитом и почему трудно найти их.

Рыбная колбаса и китовое мясо

В СССР ассортимент колбас был шире, чем сейчас, и включал даже рыбную колбасу. Она стоила дешевле мясной, и благодаря копчению имела длительный срок хранения. Сейчас рыбную колбасу еще можно найти, но только среди элитных деликатесов, хотя она вареная, а не копченая, как в прошлом.

Китовое мясо также было популярно среди студентов из-за низкой цены. Его продавали как по весу, так и в виде консервов или котлет. Сейчас добыча китов запрещена в большинстве стран, поэтому мясо китов осталось только в истории.

Бочковая сельдь и крабовые консервы

Сельдь в бочках была традиционным товаром на советских прилавках. Рыбу засолили целыми тушками в больших бочках, где она могла долго храниться. Сегодня такой продукт иногда обнаруживается у частных рыболовов, но на массовом рынке его почти нет, а популярность имеют пресервы.

Крабовые консервы в СССР продавались по низкой цене, и чтобы привлечь покупателей, даже проводили рекламные акции. В наши дни настоящее крабовое мясо – редкость, доступная преимущественно по заказу и по высокой цене.

Комбижир и ливерные пирожки

Комбижир – смесь растительных масел и животных жиров – активно использовали для жарки и выпечки. Сливочное масло в советских магазинах продавали крупными брикетами, и отличить его от комбижира можно было по цвету. Комбижир не выпускается из-за высокой стоимости животных жиров.

Ливерные пирожки также были популярными среди бюджетных перекусов в столовых и на вокзалах. Сегодня их готовят только дома и найти такие пирожки на продажу сложно.

Шоколадное масло и творог в тюбиках

Раньше шоколадное масло продавалось без расфасовки, и покупатели могли приобрести столько, сколько пожелают. Теперь этот продукт полностью исчез с прилавков, хотя некоторые изготовители пытаются воспроизвести его рецептуру.

Также был распространен плавленый сыр в тюбиках, напоминавший еду космонавтов и нравившийся детям. Сегодня такие тюбики больше не производят.

Молочные продукты и кофейные брикеты

В советское время молочные продукты на вес – сметана, молоко и даже мороженое – продавались в собственную тару. В настоящее время большинство этих продуктов расфасованы в упаковки.

Кофе и какао в брикетах производили для приготовления напитка путем добавления кипятка. Сегодня такие брикеты не продаются, но вызывают ностальгию у тех, кто их помнит.

Кофе из ячменя и желудей, кисель в брикетах

Заменители кофе из желудей и ячменя также были обычными напитками в советских столовых и школах. Пока их можно найти только в магазинах здорового питания, и их вкус отличается от оригинального из-за измененных технологий.

Газированная вода из автоматов

Автоматы с газировкой были доступны во многих общественных местах. Напиток с сиропом можно было купить за несколько копеек. Сегодня подобные автоматы воспроизводят для ретро-стилизации в торговых центрах, однако их редко встретишь в обычной жизни.

Соки в трехлитровых банках

Соки в СССР производили из винограда, слив и яблок, поскольку эти фрукты выращивали в пределах страны. Их разливали в стеклянные банки объемом в один или три литра. Также широко был представлен березовый сок. Сегодня соки преимущественно продаются в бутылках или пакетах.

Жвачки

За несколько лет до развала СССР в магазинах стали появляться жевательные резинки, цена которых превышала стоимость буханки хлеба. Их вкусы были довольно разнообразными, отличались среди них разве что жвачки со вкусом кофе.

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