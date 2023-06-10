Бабушка мне рассказывала такую историю. Во время войны в эвакуации её с дочкой (моей будущей мамой) поселили в Шымкенте, в одном доме вместе с пожилой парой тоже эвакуированных. Они нормально общались, пока бабушка не узнала, что жена эвакуированного еврея – немка-эмигрантка из ещё кайзеровской Германии. Всё, больше она с ними общаться не могла просто физически.

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Казалось бы, в чём эта немка виновата? И бабушка понимала, что ни в чём. Но разговаривать с ней не могла. Думаю, тогда в 1942 году, если бы она узнала, что немецкого туриста в Африке съела акула, это бы её тоже развеселило.

Конечно, такая ненависть – абсолютно иррациональна.

Однако во время войны жертвы ненавидят всех, кто носит на себе бренд, лейбл, паспорт-этикетку страны-агрессора. И виноват в этом только тот, кто эту агрессию развязал. Так было и в ту войну, так есть и в эту.

Россияне, нравится нам это или нет, мы – граждане государства-агрессора, поэтому многие украинцы терпеть нас не могут, априори, без разбора "личных дел". Это неизбежное следствие преступной войны, которую ведёт против Украины Россия. Надо просто понимать причины такого отношения и не роптать. На фоне чудовищных преступлений российской армии против украинцев, это, по большому счёту, такая мелочь.