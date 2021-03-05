Помощница главы ЦИК уволилась после травли в сети из-за поста о вибраторе

Помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко уволилась с должности после травли в сети из-за своего поста о вибраторе, который ей подарил парень на День святого Валентина.

В блоге под псевдонимом Bad mama девушка написала зарисовку о том, что секс-игрушка оказалась неисправной. Под публикацией пользователи Facebook оставили более сотни комментариев, большинство из них – с оскорблениями (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах типа перший лав спейс, иначе оргазмов вам не видать, как мне. Это к тому, что скоро 8 марта, будем благоразумны, предупредим мужчин заранее", – писала Еременко в блоге.

Пост Еременко про вибратор:

Девушка ответила своим хейтерам в сети и сообщила, что уволилась, поскольку хочет быть открытой и шутить над тем, что хочет. Кроме того, команда коммуникации, над которой работала Еременко в ЦИК, подвергается рискам информационных вбросов и атак.

"Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК", – отметила блогер.

Еременко пошутила, что ей все-таки прислали новую секс-игрушку и призвала всех, кто оставил негативные комментарии под ее постом в блоге, заняться сексом.

"Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным. Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) – это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться "правильным", – написала девушка.

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