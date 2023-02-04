Помощь в Ужгороде: Фонд Рината Ахметова передал мариупольцам более тысячи гуманитарных наборов

Фонд Рината Ахметова уже более полугода сотрудничает с центрами "Я – Мариуполь", расположенными в разных уголках нашей страны. За это время переехавшие в Ужгород переселенцы из Мариуполя получили от Фонда более тысячи гуманитарных наборов.

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Речь идет как о продовольственной поддержке, так и об обеспечении мариупольцев средствами личной гигиены, которые системно передавались местному хабу, сообщили в Фонде.

В состав продуктовой поддержки вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В упаковке со средствами гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.