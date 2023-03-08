Помощь в Бахмуте: в городе-крепости продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

В Бахмуте, где до сих пор проживают несколько тысяч человек, продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Недавно Фонд в координации с местными властями передал городу почти 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

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Из-за отсутствия света и газа люди уже полгода вынуждены готовить еду под открытым небом, каждый раз рискуя своей жизнью из-за интенсивных обстрелов.

В каждый из переданных Фондом наборов вошла сытная и питательная пища с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.