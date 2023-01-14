Помощь Украине продолжится: в Белом доме осудили варварскую атаку России по Днепру

В Белом доме осудили варварскую атаку страны-агрессора России по Днепру, вследствие чего погибли по меньшей мере 12 человек. Там подчеркнули, что военная помощь Украине продолжиться.

Видео дня

Об этом сообщает американский телеканал CNN. В Вашингтоне подчеркнули, что сегодняшняя атака является еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре Украины.

"Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные преступления и злодеяния. Россия продолжает недооценивают силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу", – сказал представитель Белого дома.

Следует отметить, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате этого погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, ранены 64 человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!