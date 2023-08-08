Помогут уничтожать врага: украинским воинам нужны дроны Mavic. Как присоединиться к сбору

Наши защитники из Вооруженных сил Украины попросили помочь в сборе средств на два дрона, которые станут их глазами в небе на фронте. Цель – 162 000 гривен.

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Сбор для воинов открыл украинский журналист, военный корреспондент Роман Бочкала. Деталями он поделился на своем канале в Telegram Bochkala_WAR 7 августа.

Волонтеры закупят дроны DJI Mavic 3, которые хорошо показали себя на передовой.

"Птички" передадут военнослужащим из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев и 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

"Цена впечатляющая!" – написал журналист. Общая цель сбора 162 000, то есть один дрон стоит 81 000 гривен.

Помочь закупить дроны для украинских воинов можно за реквизитами:

– Банка "Монобанк" https://send.monobank.ua/jar/3L7qUVEpHD

– Номер "Моно": 5375 4112 0772 6865

– PayPal: [email protected]