Помогут уничтожать врага: украинским воинам нужны дроны Mavic. Как присоединиться к сбору
Наши защитники из Вооруженных сил Украины попросили помочь в сборе средств на два дрона, которые станут их глазами в небе на фронте. Цель – 162 000 гривен.
Сбор для воинов открыл украинский журналист, военный корреспондент Роман Бочкала. Деталями он поделился на своем канале в Telegram Bochkala_WAR 7 августа.
Волонтеры закупят дроны DJI Mavic 3, которые хорошо показали себя на передовой.
"Птички" передадут военнослужащим из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев и 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
"Цена впечатляющая!" – написал журналист. Общая цель сбора 162 000, то есть один дрон стоит 81 000 гривен.
Помочь закупить дроны для украинских воинов можно за реквизитами:
– Банка "Монобанк" https://send.monobank.ua/jar/3L7qUVEpHD
– Номер "Моно": 5375 4112 0772 6865
– PayPal: [email protected]