Четверть украинцев с COVID-19 живет в Киеве, но врачи не хотят делать тесты. Эксклюзив о ситуации в столице

В Киеве, по сравнению с Украиной в целом, количество суточных случаев коронавируса особо не снижается. Судя по официальной статистике, сейчас в стране около 280 тысяч человек, которые до сих пор не победили COVID-19. И четверть из них находятся именно в столице.

Специалисты считают, что на такие данные якобы мог повлиять фактор доступа киевлян к медицинским услугам, а именно то, что в городе делают больше тестов. Однако ситуация в больницах продолжает оставаться весьма сложной: койки есть, а вот кислорода и лекарств хватает не везде.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

После выходных в Киеве фиксируют около 900 случаев коронавируса в сутки, что слишком много на фоне остальных регионов. Всего с начала эпидемии в столице обнаружили более 120 тысяч случаев, и, что еще хуже – большая часть их них остаются активными.

Врач-иммунолог Олег Назар считает, что причина таких показателей в столице в том, что ее жители имеют больше возможностей провести диагностику, сделать тесты.

"Дело даже не в статистике, а в том, что жители Киева имеют больше доступа к медицине. Они могут пойти к врачу, сделать бесплатный тест, тут больше платных лабораторий и возможности заплатить за тест. Посмотрите: в районном центре, а уж в селе – и вовсе, такого доступа к тестированию нет. Надо куда-то ехать. И к врачу там нужно идти далеко, лечатся тем, что в доме есть. Сдают тесты только когда совсем плохо и нужна госпитализация", – считает Назар.

Мэр Виталий Кличко также подтвердил, что в столице сейчас самый высокий показатель по тестированию – 400 тестов на 100 тысяч населения.

Что касается свободных мест в больницах, то в последнее время ситуация в Киеве изменилась и мест хватает. Всего в столице под лечение COVID-19 уже переоборудованы отделения в 29 лечебных учреждениях, часть из которых даже пустует (в основном это больницы "Укрзалізниці").

Однако сами семейные врачи признаются, что уже не видят смысла отправлять пациентов на ПЦР-тесты, особенно бесплатные. Потому что все равно результаты придут через несколько дней, а человека лечить нужно сейчас.

"Мы уже научились отличать коронавирус. И главное знаем, как будет протекать болезнь, тяжело или нет. Поэтому начинаем сразу лечить, а не тестировать. Тем более эффективность наших ПЦР-тестов очень низкая. Я не знаю, в чем причина: в том, как их делают, или какие тесты закупают", – говорит семейный врач Шевченковского района столицы на условиях анонимности.

Другая семейная врач этого же района считает, что больных в столице намного больше, чем рисует статистика.

"Болеют семьями, никто тесты не хочет сдавать, потому что и так ясно, что это коронавирус. Если в семье нет пожилых или людей с диабетом, больных сердцем, то никто на тесты деньги не тратит. Покупают лекарства. Но я бы не сказала, что у меня стало меньше пациентов: каждый день телефон красный от звонков. А после новогодних праздников и отпусков готовлюсь просто к авралу", – говорит доктор.

Сейчас в Киеве, как и во многих других городах страны, главная проблема – куда девать коронавирусных больных, которых выписывают из больницы. А они еще и кислородозависимые. Врачи не имеют права держать в больнице тех, кто получил отрицательный тест. Они должны отправляться домой и семьям приходится ломать голову над тем, где найти кислород, чтобы их близкие не умерли.

Известный волонтер из БФ "Свои" Леся Литвинова говорит, что таким людям кислород нужен еще в течение 1,5-2 месяцев.

"Люди звонят и говорят: "Спасите, помогите, мне страшно!" Потому что их выписывают из отделения, а они еще кислородозависимые. А где взять этот кислород? – Никто не знает. Например, мне человек присылает справку из больницы №1, где написан мой номер телефона. Т.е. врач его отправляет в БФ "Свои" за кислородом, больше некуда", – рассказывает Литвинова.

По словам Литвиновой только за последний месяц они выдали на дом 255 кислородных концентраторов. "Ни одно пульмонологическое отделение такое количество пациентов не примет", – говорит волонтер.

Не решен и вопрос хотя бы с мобильными кислородными бригадами от города, которые могли бы обслуживать людей, развозить передвижные кислородные установки и давать подышать. Ведь не всем нужно целый день находиться на кислороде, кому-то достаточно несколько часов.

Все это просто легло на плечи волонтеров. Даже на уровне правительства над этой проблемой думать не хотят.

Киевляне рассказывают, что сейчас уже нет такой острой проблемы с местами в больнице.

"Скорая уже приезжает, и если нужна госпитализация – быстро находит место. Другое дело – куда могут завезти. Например, на скорой знают, что сегодня в больнице №12 нет кислорода. А в другой больнице вы просто будете лежать, потому что там от коронавируса лечит травматолог, врачей просто нет. Мы так госпитализировали дедушку. Просто заплатили скорой, чтобы нас отвезли в нормальную больницу. Отвезли в центр. Да, там грамотные врачи, хорошие условия. Но за лечение мы заплатили больше 10 тысяч гривен, хотя все лекарства там есть", – рассказывает киевлянка Ольга.

В других больницах пациентам говорят, что у них нет всех лекарств, поэтому приходится покупать препараты за свои деньги. А стоят они по несколько тысяч гривен.

Также пациенты жалуются, что в больницах не хватает медиков.

"Нужно было папу в реанимации перевезти на кресле-каталке на КТ. Он был в плохом состоянии и сам идти не мог. Ни одна из медсестер или санитарок не захотела. Сказали, пусть кто-то из родных одевает защитный костюм и везет его. Пришлось ждать три дня, пока отец сможет сам как-то держась за стеночку туда дойти", – говорит еще один житель Киева Сергей.

Сами медики тоже страдают из-за дефицита кадров. Медсестра из госпиталя МВД рассказала, что хоть она и не работает в отделении для коронавирусных пациентов, но ее заставляли в приказном порядке дежурить там, когда не хватало коллег. В результате она тоже заболела.