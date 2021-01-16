Четверть украинцев с COVID-19 живет в Киеве, но врачи не хотят делать тесты. Эксклюзив о ситуации в столице

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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Четверть украинцев с COVID-19 живет в Киеве, но врачи не хотят делать тесты. Эксклюзив о ситуации в столице

В Киеве, по сравнению с Украиной в целом, количество суточных случаев коронавируса особо не снижается. Судя по официальной статистике, сейчас в стране около 280 тысяч человек, которые до сих пор не победили COVID-19. И четверть из них находятся именно в столице.

Специалисты считают, что на такие данные якобы мог повлиять фактор доступа киевлян к медицинским услугам, а именно то, что в городе делают больше тестов. Однако ситуация в больницах продолжает оставаться весьма сложной: койки есть, а вот кислорода и лекарств хватает не везде.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Статистика пугает, но мест в больницах хватает

После выходных в Киеве фиксируют около 900 случаев коронавируса в сутки, что слишком много на фоне остальных регионов. Всего с начала эпидемии в столице обнаружили более 120 тысяч случаев, и, что еще хуже – большая часть их них остаются активными.

Коронавирус в Киеве. Статистика.
В Киеве - 1/4 часть всех активных случаев COVID-19

Врач-иммунолог Олег Назар считает, что причина таких показателей в столице в том, что ее жители имеют больше возможностей провести диагностику, сделать тесты.

"Дело даже не в статистике, а в том, что жители Киева имеют больше доступа к медицине. Они могут пойти к врачу, сделать бесплатный тест, тут больше платных лабораторий и возможности заплатить за тест. Посмотрите: в районном центре, а уж в селе – и вовсе, такого доступа к тестированию нет. Надо куда-то ехать. И к врачу там нужно идти далеко, лечатся тем, что в доме есть. Сдают тесты только когда совсем плохо и нужна госпитализация", – считает Назар.

В Киеве болеют больше, чем выздоравливают

Мэр Виталий Кличко также подтвердил, что в столице сейчас самый высокий показатель по тестированию – 400 тестов на 100 тысяч населения.

Что касается свободных мест в больницах, то в последнее время ситуация в Киеве изменилась и мест хватает. Всего в столице под лечение COVID-19 уже переоборудованы отделения в 29 лечебных учреждениях, часть из которых даже пустует (в основном это больницы "Укрзалізниці").

В столице хватает мест в больницах
Тесты делать не хотят. Лечат, чтобы не терять время

Однако сами семейные врачи признаются, что уже не видят смысла отправлять пациентов на ПЦР-тесты, особенно бесплатные. Потому что все равно результаты придут через несколько дней, а человека лечить нужно сейчас.

"Мы уже научились отличать коронавирус. И главное знаем, как будет протекать болезнь, тяжело или нет. Поэтому начинаем сразу лечить, а не тестировать. Тем более эффективность наших ПЦР-тестов очень низкая. Я не знаю, в чем причина: в том, как их делают, или какие тесты закупают", – говорит семейный врач Шевченковского района столицы на условиях анонимности.

Другая семейная врач этого же района считает, что больных в столице намного больше, чем рисует статистика.

"Болеют семьями, никто тесты не хочет сдавать, потому что и так ясно, что это коронавирус. Если в семье нет пожилых или людей с диабетом, больных сердцем, то никто на тесты деньги не тратит. Покупают лекарства. Но я бы не сказала, что у меня стало меньше пациентов: каждый день телефон красный от звонков. А после новогодних праздников и отпусков готовлюсь просто к авралу", – говорит доктор.

В столице семейные врачи реже стали отправлять на тесты пациентов
Выписывают... к волонтерам

Сейчас в Киеве, как и во многих других городах страны, главная проблема – куда девать коронавирусных больных, которых выписывают из больницы. А они еще и кислородозависимые. Врачи не имеют права держать в больнице тех, кто получил отрицательный тест. Они должны отправляться домой и семьям приходится ломать голову над тем, где найти кислород, чтобы их близкие не умерли.

Известный волонтер из БФ "Свои" Леся Литвинова говорит, что таким людям кислород нужен еще в течение 1,5-2 месяцев.

"Люди звонят и говорят: "Спасите, помогите, мне страшно!" Потому что их выписывают из отделения, а они еще кислородозависимые. А где взять этот кислород? – Никто не знает. Например, мне человек присылает справку из больницы №1, где написан мой номер телефона. Т.е. врач его отправляет в БФ "Свои" за кислородом, больше некуда", – рассказывает Литвинова.

В Киеве людей, которые еще не могут жить без кислорода, выписывают из больниц к волонтерам

По словам Литвиновой только за последний месяц они выдали на дом 255 кислородных концентраторов. "Ни одно пульмонологическое отделение такое количество пациентов не примет", – говорит волонтер.

Не решен и вопрос хотя бы с мобильными кислородными бригадами от города, которые могли бы обслуживать людей, развозить передвижные кислородные установки и давать подышать. Ведь не всем нужно целый день находиться на кислороде, кому-то достаточно несколько часов.

Все это просто легло на плечи волонтеров. Даже на уровне правительства над этой проблемой думать не хотят.

За последний месяц фонд выдал 255 кислородных концентраторов
Платят деньги за лечение

Киевляне рассказывают, что сейчас уже нет такой острой проблемы с местами в больнице.

"Скорая уже приезжает, и если нужна госпитализация – быстро находит место. Другое дело – куда могут завезти. Например, на скорой знают, что сегодня в больнице №12 нет кислорода. А в другой больнице вы просто будете лежать, потому что там от коронавируса лечит травматолог, врачей просто нет. Мы так госпитализировали дедушку. Просто заплатили скорой, чтобы нас отвезли в нормальную больницу. Отвезли в центр. Да, там грамотные врачи, хорошие условия. Но за лечение мы заплатили больше 10 тысяч гривен, хотя все лекарства там есть", – рассказывает киевлянка Ольга.

В других больницах пациентам говорят, что у них нет всех лекарств, поэтому приходится покупать препараты за свои деньги. А стоят они по несколько тысяч гривен.

За хорошее место в больнице надо заплатить

Также пациенты жалуются, что в больницах не хватает медиков.

"Нужно было папу в реанимации перевезти на кресле-каталке на КТ. Он был в плохом состоянии и сам идти не мог. Ни одна из медсестер или санитарок не захотела. Сказали, пусть кто-то из родных одевает защитный костюм и везет его. Пришлось ждать три дня, пока отец сможет сам как-то держась за стеночку туда дойти", – говорит еще один житель Киева Сергей.

Сами медики тоже страдают из-за дефицита кадров. Медсестра из госпиталя МВД рассказала, что хоть она и не работает в отделении для коронавирусных пациентов, но ее заставляли в приказном порядке дежурить там, когда не хватало коллег. В результате она тоже заболела.

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