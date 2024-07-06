'Полюбили, как только увидели': семья рассказала об усыновлении покинутого ребенка программе 'Сиротству - Нет!' Фонда Рината Ахметова

Родители дали ей редкое и красивое имя – Есения. Приемные родители, которые искали ее полтора года, а ждали появления ребенка в своей семье — более 16 лет. О встрече с дочерью программе "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!" рассказали Людмила и Андрей, семья усыновителей из Киева.

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Как принять ребенка в семью? Видеогайд "Шаги к ребенку" от Фонда Рината Ахметова – это плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы.

Девочка родилась в Полтаве, биологическая мать отказалась от нее в роддоме. Затем младенца перевели в детский дом в Кременчуге. Людмила вспоминает, что когда увидела фото, сразу почувствовала: это ее ребенок.

"Когда ее вынесли нам, она сразу обрадовалась и начала улыбаться. Как только я ее увидела, поняла, что это моя дочь. Я полюбила ее всем сердцем", – вспоминает женщина.

К этому моменту Людмила и Андрей уже проделали сложный путь от принятия решения об усыновлении до прохождения курсов и поиска ребенка. Но не менее сложно было дождаться решения суда. Семья смогла забрать дочь домой только через полгода после знакомства.

"Все говорят, что девочка очень похожа на нас. Даже врач сказал, что у нее схожие черты лица с моим", – признается Людмила.

Фонд Рината Ахметова почти 19 лет работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Больше – здесь.