Полякова задонатила 500 000 грн детям-сиротам из проекта 'Детство без войны'

Оля Полякова, которая является послом "Детства без войны", пожертвовала 500 тыс грн на медицинское страхование детей-сирот, эвакуированных с прифронтовых территорий Украины в Турцию. Сейчас в проекте около 700 детей. Все они каждый месяц получают медицинское страхование за счет фонда. Однако страховые компании, как правило, не возмещают расходы на медицинскую помощь, которая не является экстренной. Поэтому во многих случаях приходится дополнительно оплачивать медицинские обследования, консультации специалистов и лечение подопечных.

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"Сейчас люди охотно донатят на ВСУ, собирают средства на покупку дронов, амуниции, устройств ночного видения. Это, конечно, крайне важные для Украины и нашей победы вещи. Но нужно помнить, что у нас есть дети, многие остались без родительской любви. Позаботиться об этих детках можем только мы, вместе с проектом мы делаем все для того, чтобы у детей была возможность находиться в безопасности, приобретать знания, жить в прекрасных условиях, в прекрасном климате, среди цветущих мандарин. А дети – такие дети. Постоянно что-то случается и поэтому медицинское сопровождение критически важно. За год работы проекта было 1770 обращений к врачам от детей. Поэтому наша поддержка в медицинском страховании очень важна. Это огромная и важная работа. И каждый может помочь этим детям. Ведь именно они будут восстанавливать Украину после победы. Они и есть наше будущее", – отметила Оля Полякова.

Благотворительный проект "Детство без войны" провел самую масштабную централизованную частно-государственную эвакуацию детей-сирот в современной Европе, который начал свою деятельность в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Недавно проект отметил годовщину своей деятельности. На празднике присутствовала и Оля Полякова. Дети очень ждали звездную посольство, вместе они рисовали, пели, танцевали, делали совместные фото, смеялись и плакали. Оля очень прониклась общением с украинскими сиротами, их нелегкими судьбами, ведь как мама понимает, насколько для них важна поддержка, особенно в такое непростое время.

"Активная поддержка проекта известными людьми крайне важна. Ведь таким образом о нем узнает максимальное количество людей. Сегодня кто-то из этих людей будет донатен на детей-сирот. А завтра, возможно, кто-то заберет ребенка из детского дома. И малыши наконец-то получат такую долгожданную семью. Ведь основное направление деятельности фонда – это работа с детьми-сиротами и популяризация усыновления в Украине", – подчеркнула Наталья Масло, директор Благотворительного фонда Руслана Шостака.

За время существования проект "Детство без войны" эвакуировал более 1700 украинских детей-сирот. Они получили не просто новый безопасный дом с мирным солнечным небом, а место, где они могут мечтать и быть счастливыми – мечтать. В этом особом месте дети находят покой и надежду, чувствуют, что их мечты могут стать реальностью. И это очень важно, ведь они – наше будущее, мечта дает им возможность расти сильными и способными, вдохновляет на достижение больших целей.