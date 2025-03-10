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Получите желаемые ответы: астропрогноз на 10 марта

AstroOboz
Новости. Общество
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Получите желаемые ответы: астропрогноз на 10 марта

В понедельник, 10 марта, длится 11-й лунный день, который в обед перейдет в 12-й. Луна находится в знаке Льва, Солнце – в Рыбах.

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Что такое сочетание несет с собой в этот понедельник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, нынешний день способен дать нам понимание будущего.

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"Этот понедельник будет достаточно прозрачным, четким. Если вы долго не могли найти ответ на свои вопросы, в этот понедельник вы почувствуете, что у вас есть ресурс, и вы понимаете, куда вам двигаться. Словно вы увидели путь", – сказала астролог.

По ее словам, этот день прозрачно и понятно покажет людям цели и будущее. "Вы почувствуете, что именно вы должны делать, когда вы должны это делать, с кем вы хотите поддерживать отношения, с кем – не хотите", – рассказала она.

Нынешний год Исита Гая назвала годом тотального изменения и очищения среды вокруг. "В этот год полностью закрываются все прошлые кармические контракты и открывается взаимодействие с людьми на следующие 10 лет, создается окно реальности, где вы встречаете близких душ на следующие 10 лет", – объяснила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака – кому сегодня следует опасаться конфликтов, а кому надеяться на романтику.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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