'Получил благословение от ребят ВСУ': Даниил Щербаков пришел на 'МастерШеф', чтобы выиграть и отдать призовые средства в помощь защитникам

Даниил Щербаков, основатель общественного волонтерского движения "Helper Украина", которому уже более 10 лет, решил принять участие в проекте "МастерШеф". Он будет бороться за победу, чтобы направить все призовые средства в поддержку наших защитников.

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Об этом волонтер рассказал в Instagram.

"Получив благословение от ребят ВСУ, которых мы поддерживаем годами, я сделаю все возможное, чтобы добиться этой цели", – заверил Даниил Щербаков.

На кастинге он представил грузинское блюдо хинкали.

"В поддержку всего грузинского народа. Они поддерживают Украину, а я сегодня решил поддержать их", – объяснил свой выбор волонтер.

Даниил рассказал, что очень любит готовить и делает это не только для себя, но и для военных. Он также поделился своими переживаниями на кастинге.

"Волнение, я вам скажу... Знаете, когда ты едешь, и вот так рядом взрывы, то я не так волновался, как сегодня на "МастерШеф", – признался Даниил.

Однако, волновался он зря – все три судьи проекта сказали ему свое "да".

И уже получив такой желанный "билет" на участие в проекте, Даниил Щербаков вручил команде "МастерШеф" почетное отличие "HELPER Украина".

"Ваша платформа не только позволяет проявить кулинарные таланты, но и добавляет важную социальную и благотворительную составляющую, что делает этот проект по-настоящему уникальным", - отметил волонтер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский наградил основателя общественного волонтерского движения "Helper Украина" Даниила Щербакова высокой государственной наградой - орденом "За заслуги".

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