Полнолуние 21 сентября: чем опасно и как уберечься

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Полнолуние 21 сентября совпадает с оппозицией Венеры к Урану

Во вторник, 21 сентября, в 02:55 по Киеву состоится первое осеннее полнолуние. Оно особенно тем, что совпадает с другим астрологическим событием – оппозицией Венеры к Урану.

Дни полнолуния считаются непростым периодом, когда люди становятся чересчур эмоциональными, а здоровье требует особого внимания. Как уберечься от негативного влияния, выяснял OBOZREVATEL.

Чем особенно полнолуние 21 сентября

Полнолуние является серединой цикла, когда проявится начатое две недели назад, объясняет астролог Наталья Анисимова. Эмоции в это время нестабильны, а чувствительность крайне высока.

Возможны разрывы, люди могут многого наговорить и этим все окончательно испортить. "В лучшем случае – даем друг другу больше воздуха и свободы и обновляем взаимодействие", – считает астролог.

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Сентябрьское полнолуние пройдет в знаке Рыб. При этом оно усложняется оппозицией Венеры к Урану, из-за чего высок риск "накрутить себя какой-то проблемой" и "выкинуть на фоне этого что-то неожиданное", отмечает астролог Наталья Ларичева.

Полнолуние является серединой цикла, когда проявится начатое две недели назад
Что можно делать в полнолуние 21 сентября

В период полной луны очень важно стараться избегать излишних переживаний и обвинений, предостерегают астрологи. Можно заняться работой, поскольку полнолуние наделяет энергией и отнимает сон. Если чувствуете себя раздраженным, полезными будут ванна, приятная музыка или просмотр любимого фильма.

Особенно внимательно следует отнестись к состоянию здоровья: может подняться давление, болеть голова. Малейшие симптомы могут быть сигналом заболеваний, поэтому не стоит тянуть с обследованием.

Дни полнолуния считаются непростым периодом
Что нельзя делать в полнолуние 21 сентября

  • Принимать необдуманные решения, действовать, руководствуясь эмоциями.

  • Проводить операции на голове.

  • Ходить к стоматологу.

  • Подписывать документы, назначать важные встречи на полнолуние, день до и день после него.

  • Брать займы и кредиты, инвестировать – с финансами следует быть предельно осторожным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог назвала четыре знака зодиака, которым не повезет до 26 сентября. Также был опубликован астропрогноз на неделю с 20 по 27 сентября для Украины: возможны успехи в финансовой сфере.

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