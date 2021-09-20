Полнолуние 21 сентября: чем опасно и как уберечься

Во вторник, 21 сентября, в 02:55 по Киеву состоится первое осеннее полнолуние. Оно особенно тем, что совпадает с другим астрологическим событием – оппозицией Венеры к Урану.

Дни полнолуния считаются непростым периодом, когда люди становятся чересчур эмоциональными, а здоровье требует особого внимания. Как уберечься от негативного влияния, выяснял OBOZREVATEL.

Полнолуние является серединой цикла, когда проявится начатое две недели назад, объясняет астролог Наталья Анисимова. Эмоции в это время нестабильны, а чувствительность крайне высока.

Возможны разрывы, люди могут многого наговорить и этим все окончательно испортить. "В лучшем случае – даем друг другу больше воздуха и свободы и обновляем взаимодействие", – считает астролог.

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Сентябрьское полнолуние пройдет в знаке Рыб. При этом оно усложняется оппозицией Венеры к Урану, из-за чего высок риск "накрутить себя какой-то проблемой" и "выкинуть на фоне этого что-то неожиданное", отмечает астролог Наталья Ларичева.

В период полной луны очень важно стараться избегать излишних переживаний и обвинений, предостерегают астрологи. Можно заняться работой, поскольку полнолуние наделяет энергией и отнимает сон. Если чувствуете себя раздраженным, полезными будут ванна, приятная музыка или просмотр любимого фильма.

Особенно внимательно следует отнестись к состоянию здоровья: может подняться давление, болеть голова. Малейшие симптомы могут быть сигналом заболеваний, поэтому не стоит тянуть с обследованием.

Принимать необдуманные решения , действовать, руководствуясь эмоциями.

Проводить операции на голове.

Ходить к стоматологу.

Подписывать документы, назначать важные встречи на полнолуние, день до и день после него.

Брать займы и кредиты, инвестировать – с финансами следует быть предельно осторожным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог назвала четыре знака зодиака, которым не повезет до 26 сентября. Также был опубликован астропрогноз на неделю с 20 по 27 сентября для Украины: возможны успехи в финансовой сфере.