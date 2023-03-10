''Полегли на полях'': ВСУ уничтожили большую часть ППК ''Вагнер'' в Бахмуте, – Череватый

Вооруженные силы Украины уничтожили большую часть боевиков частной военной компании "Вагнер" в Бахмуте на Донетчине. Российские оккупанты деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать "пушечным мясом".

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый. По его словам, многие факторы свидетельствуют о том, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин конфликтует с командованием путинской армии.

Череватый отметил, что мастерство украинских защитников фактически уничтожило группировку "Вагнера".

"Оно понесло существенные потери и, можно сказать, большая его часть полегла на Бахмутских полях", – сказал он.

Спикер Восточной группировки подчеркнул, что история ППК "Вагнера" скоро закончится. Он объяснил, что именно в Бахмуте оккупанты несут наибольшие потери.

Кроме того, так называемая "вторая армия мира" уже очень продолжительное время не может взять районный центр, а это, в свою очередь, очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ. Они понимают, что ими бездарно командуют и бросают как "пушечное мясо".

Следует отметить, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется, вероятно, через два месяца. Защитники Украины истощат российскую армию в Бахмуте, после чего сосредоточатся "в другом месте".

Напомним: в возведении американского Института изучения войны от 5 марта отметили, что Силы обороны Украины могут проводить ограниченный уход из боевых действий в восточной части Бахмута на Донетчине, но продолжают наносить большие потери наступательным смешанным российским войскам. Если оккупантам и удастся захватить город, они могут попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с большим недостатком личного состава и техники.

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