'Покровская угольная группа' оказалась в руках 'Метинвеста': спасет ли это прифронтовые районы Донбасса

Приобретение компанией "Метинвест" "Покровской угольной группы" в Донецкой области позитивно скажется на развитии региона в условиях войны на востоке Украины. Компания сможет создать новые рабочие места, снизить уровень безработицы и в целом улучшить уровень жизни жителей прифронтовых областей.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как сказано в статье, любые инвестиции в прифронтовые регионы имеют огромное значение для улучшения качества жизни людей и темпов экономического развития. В то время, как государство мало может повлиять на улучшение ситуации там, а частные инвесторы крайне неохотно рассматривают возможность инвестировать туда, откуда до войны – рукой подать.

Поэтому любые инвестиции в прифронтовые регионы имеют огромное значение для улучшения качества жизни людей и темпов экономического развития.

Как говорится в материале, уже в 2021 году "Метинвест" планирует создать на предприятиях "Покровской угольной группы" не менее тысячи новых рабочих мест. Когда же будет введена в эксплуатацию новая шахта, строительство которой сейчас активно ведется, найти на ней работу смогут еще порядка трех тысяч человек.

И параллельно с расширением штата новый собственник начал повышать на предприятиях группы зарплаты и соцгарантии.

Как отметила секретарь Покровского горсовета Наталья Иваньо, практически половина местных жителей имеет возможность содержать свои семьи, работая на шахтоуправлениях.

"И это не только наш город, но и города-спутники. Это и Мирноград, и Доброполье, и Добропольский район. Поэтому для нас очень важно, чтобы предприятие было востребовано, оставалось на плаву и развивалось", – объяснила Иваньо.

"Тем более, что успешные предприятия являются источником поступлений в бюджет и демонстрируют пример социальной ответственности бизнеса перед общиной. Так, в 2020 году шахтоуправления "Покровской угольной группы" принесли в бюджет порядка 300 млн грн. Уже после прихода нового акционера – "Метинвеста" – городские власти совместно с предприятиями Группы начали реализовывать новую программу "Родной город", – сказано в материале.

Напомним, в начале марта 2020 года "Метинвест" заявил о том, что приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т. Это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.