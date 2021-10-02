Недавно Юрий Гудыменко опубликовал пост, в котором рассказал о нашем диалоге, который произошел в одной импровизированной столовой на передовой, когда мы ждали обстрела. Я реально был в подавленном настроении, в этот день погиб молодой парень, которого я хоть не близко, но визуально знал. И каждый раз, когда такое происходит – ну, у меня депрессия немного, да.

Мне 39 и я жив. Он на треть моложе – и он мертв. Особенно тяжело, когда уходят молодые.

Мы сидели и кушали, ожидая сигнала тревоги, а Юра мне рассказывал про нынешнее поколение. Про то, что они больше космополиты. Что процент знания иностранных языков у них выше, чем у наших сверстников. Что большинство из них мечтает про открытие своего бизнеса. Что они воспринимают Украину отдельно от России. Что процент патриотов среди них выше, чем среди нашего, все же относительно ватного поколения. И я начал успокаиваться, да.

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Но не потом, что еще десятки лет пахать, я не смотрю так далеко, тут бы пару лет бы не вляпаться в какое-то приключение, что закончится плачевно. А потому, что примеряя все то, что мне говорил Юра, я понимал, что я не такой, как они.

Я хуже. Гораздо. А они лучше. И это дает надежду.

Я хуже, и мне не стыдно об этом говорить.

Я родился на стыке совка и его последствий. Будучи маленьким, я помню совок, и не помню ничего хорошего в нем, хотя у меня во время совка была достаточно "упакованая" семья.

Я помню, как через знакомых мне высылали из Москвы сандалии из натуральной кожи, потому что детские были в основном из дешевого коричневого кожзама. Я помню, как мой отец открыл мастерскую по пошиву джинс, в далекие 90-е. Помню бандитов, крышевание, рекет, молодежные банды. Сейчас слова "Карабас", "Крокодил", "Шкалик" ничего не скажут нынешним одесситам. Я же помню времена, когда эти клички называли с благоговением, а "знать" кого-то из них – считалось очень круто.

Я помню Молдаванку с разбитыми ночными фонарями, где гопстопили в каждом квартале, а в пластиковых контейнерах для мусора нередко обнаруживали трупы, которыми менты не хотели заниматься.

Я не учил украинский, так как это считалось в Одессе "некруто". Одесса – русскоговорящий город. Так же тупо было учить английский и повышать себя в этой квалификации. Это понимали, если ты идешь плавать на суда, ну, там языки надо. А постсоветское общество, не летавшее на отдых за границу, пофигистически относилось к знанию языков. Русского достаточно.

Я вообще плохо учился. Спорт и "молдаванские движи" не вложили в меня ничего хорошего.

Потом институт, работа в охране за копейки, месилова на Днепропетровском "Пластилине", где я работал какое-то время в охране. Охранником я работал много где, надо было как-то жить и оплачивать учебу. В том числе, в казино. Где приобрел ненависть к тем, кто прыгнул "из грязи в князи". Эти люди максимально демонстрировали, какие они крутые. Могли демонстративно хлопать по задницам официанткам. А могли кинуть в лицо крупье бронзовую пепельницу, что вкладывается в стол "руля". При мне такую официантку увезли всю в крови и с сотрясением мозга. Конец девяностых, да...

Я видел поколение, что хочет стать ментами/судьями/прокурорами, чтоб брать бабки, и бандитами, потому что это круто. Я сам относился к этому поколению.

Мы видели расцвет частного бизнеса, забывая, что это результат канибализма огромных предприятий, которыми никто не знал как управлять. Мы не умели вести бизнес.

Мы не смотрим иностранные фильмы в оригинале и не ездили автостопом по Европе. У нас не было инстранных друзей, с которыми мы переписывались, познавая чужой быт. Мы видели рубли, купоны, гривны, потом другие гривны.

В Китае есть проклятие – чтоб ты жил в эпоху перемен.

Так вот – мы поколение перемен. Мы сами в своем роде проклятие, которое училось выживать, урвать, драться за свое. И я сильно сомневаюсь, что мое поколение построит европоориентированную страну. Потому что мы сами довольно смутно понимаем, как это.

Но есть одно "но", что выделяет нас перед милениалами. Мы злее.

И это логично, пройдя такой жизненный путь, вряд ли становишься пацифичной душкой. Мы злые, мы хитрые, мы двуличные. И у нас очень, очень трудно что-то забрать. И тем более – нашу страну. Даже когда наше поколение разбито между пророссийской и проукраинской прослойкой, тот небольшой процент борящихся за свою страну – очень трудно перебороть.

Но я не хоч,у чтоб следующее поколение было таким. Я хочу, чтоб у них война закончилась и гривна при них не обесценивалась раз в четыре года так, что вся экономика шла под откос. Я хочу, чтоб мой сын взял десятилетний кредит, и спокойно, с постоянной работой, и комфортно его выплатил. Я хочу, чтоб он знал несколько языков и проводил лето у друзей в Европе. Я хочу, чтоб он гулял вечером и не боялся за свою жизнь (не потому, что я еще до школы отдам его на самбо, бокс и рукопашный бой), а потому, что улицы освещены, везде камеры, да и нет в этом мире острой необходимости зарабатывать гопстопом деньги.

Я хочу, чтоб моя страна поменялась, в том числе, в сознании, когда на выбор поколения не будут влиять люди из совка.

Я хочу, чтоб мой сын был лучше, чем я, имел совсем другой багаж опыта и умений. А уж патриотом я его быть научу. А вы учите своих. И у нас все выйдет.

Герцен когда то сказал: "Из поколения в поколение передаются схоластические определения, разделения, термины и сбивают чистый и прямой смысл".

Так вот, я хочу дать им площадку, плацдарм, под чистый и прямой смысл. И с учетом всего того, что пережило наше поколение – это для нас будет непростой задачей.

Тем не менее под постом Юры я увидел много уничижительных коментов, про наше поколение. И...меня это очень, очень разозлило. Не надо так. Я вас прошу. Давайте не будем превращаться в наших предков, которые любили цитировать "Вот были люди в наше время...не то что нынешнее племя". Извините, но мы все лицом не вышли, критиковать зумеров. Как и наши предки, критикующие нас.

Картинка просто так. К месту пришлась.

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