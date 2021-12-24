На фронте обстрелы. Три дня назад было трое раненых и один боец в тяжёлом состоянии. Во вторник в Киевский госпиталь привезли раненых, с ампутацией и другими тяжёлыми ранениями. Война..

27 декабря выходной, но мы, волонтёры, будем в госпитале и у кого есть возможность может прийти проведать бойцов. Из потребностей, соки, йогурты, кофе, сладкое, мясное и сыр. Из одежды футболки и спортивные костюмы. Мы будем так же собирать посылки на фронт. Детские рисунки как всегда тоже нужны.

Сегодня я купила ещё один квадрокоптер 56700 грн, это четвёртый за декабрь, он нужен срочно и уже завтра уедет на передовую. С утра оплатила 4 посылки с кабелями 9800 грн и уже отправила на фронт. Лекарства 4300 грн. Ещё есть срочный заказ на автомобильную радиостанцию и ещё надо выкупить один квадрокоптер. Делаем все возможное, чтобы помочь нашим воинам.

Видео дня

Люди, присоединяйтесь, пока мы готовимся в новогодним праздникам, наши бойцы защищают нас в ледяных окопах под обстрелами и пулями.

Ждём всем желающих 27декабря в понедельник с 11 -16, метро Печерск, Госпитальная 18, центральный госпиталь, отделение травматологии. У кого вопросы, пишите в личку. Маски, халаты обязательно. Кто не может прийти, можно помочь на карту 5375411502657732 или 5375414102047676 Монобанк