Поиски продолжались семь дней: на Полтавщине нашли мертвым подростка, который ушел на рыбалку и не вернулся

В воскресенье, 21 апреля, из водоемы на территории Хорольской громады Полтавской области спасатели достали тело несовершеннолетнего мальчика. Его поиски продолжались семь дней после того, как подросток ушел на рыбалку и не вернулся домой.

Погибшему было 13 лет, по факту его смерти возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили на официальном сайте полиции Полтавщины.

Отмечается, что мальчик 2010 года рождения исчез 14 апреля, о чем в полицию заявили его родители. По их словам, сын пошел на рыбалку к реке Суле в селе Мусеевка. Периодически они звонили ему, чтобы узнать, что с ним все в порядке.

"Позже он перестал брать трубку, поэтому родители поехали к нему. На месте и вблизи они не нашли ребенка, поэтому вызвали спасателей", – рассказали правоохранители.

В поисках принимали участие работники областной полиции, кинологической службы, представители Управления авиации и полиции на воде НПУ, спасатели ГСЧС, водолазы коммунально-спасательной службы Лубенщины, Кременчуга, Полтавы и Черкасс. Также ребенка искали небезразличные жители громады.

Спустя семь дней после исчезновения, около 09:20 в минувшее воскресенье мертвым в воде подростка обнаружили работники Управления авиации и полиции на воде города Киева.

Тело мальчика было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. В полиции осуществляется досудебное расследование, предварительно, по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале на Буковине нашли мертвую восьмилетнюю девочку, которая вместе с братом упала из мостика в реку. Поиски ребенка продолжались почти двое суток.

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