Похолодание, дожди, местами заморозки: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 7 мая

В Украину возвращаются холода. 7 мая, в воскресенье, в некоторых регионах даже ожидаются заморозки.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В большинстве областей не прогнозируется дождь.

Как обещают синоптики, завтра, 7 мая на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Исключением станут Житомирская и Винницкая области – там пройдет кратковременный дождь.

Согласно прогнозу, днем ожидается +7...+12 градусов в большинстве регионов. В Закарпатье температура может повышаться до +15...+20 градусов, на юго-востоке – +15...+20 градусов.

Ночью ожидается ощутимое похолодание – в Черниговской и Сумской области прогнозируются заморозки. Температура воздуха будет держаться в пределах 0...+5 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный скоростью 7-12 м/с.

Что касается столицы и Киевской области, то осадков на 7 мая не планируется. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +1...+6, днем – +9...+16. В самом Киеве будет немного холоднее – ночью температура также буде подниматься максимум до +6, а днем сохранится +11...+13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По прогнозу синоптиков, лето в Украине ожидается теплое и сухое. Местами возможны небольшие дожди, температура воздуха будет достигать на юге страны +32 и +29 градусов на севере.

– Июнь предвидится достаточно теплый, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей. Аномальной жары ждать не стоит.