22 червня 1941 року - 22 червня 2023 року.

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Олександр ДОВЖЕНКО про сталінсько-путінську БРЕХНЮ щодо ВІЙНИ:

"…12 липня 1941 року.

Тут загинула величезна кількість українців…Український чесний наш НАРОД поніс найтяжчі ВТРАТИ у цій війні …

Вічна вам слава, брати і діти мої……

Погубила нас наша СЛАВА, наша ГЕОГРАФІЯ і невідома наша ІСТОРІЯ……

Прокурорів у нас вистачить на всіх. Не вистачить вчителів, бо загинуть в армії, не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів - вони також поляжуть у війні, а прокурорів і слідчих вистачить. Вони ЦІЛІ і ЗДОРОВІ як ВЕДМЕДІ, і ДОСВІДЧЕНІ в холодному своєму фаху. НАПРАКТИКОВАНІ почище німців, ще з тридцять сьомого року…

4 травня 1942 року.…

Якщо вся доблесть синів України…всі жертви і страждання народа і вся переможна сила після війни ХИТРОМУДРИМИ руками і перами відповідних молодців оформиться в єдиний Побідний советський котел, а на рахунок УКРАЇНЦІВ ціми ж таки руками випреться штучноутворена гитлєрівська петлюрівщина і антисемітизм з усіма наслідками мʼясорубок - краще б мені вмерти і не знати більш людської підлості, і бездонної ненависті, і БЕЗДОННОЇ ВІЧНОЇ БРЕХНІ, якою оплутані ми…"

Памʼятаємо і вивчаємо правдиву історію УКРАЇНСЬКОЇ Другої світової війни!