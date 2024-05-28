"Погружение в воспоминания и надежда на лучшее": актриса Даша Трегубова поделилась впечатлениями от выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Выставка "Голоса" открыла мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал более 100 тысяч историй украинцев о войне. На днях выставку "Голоса" посетила Даша Трегубова, известная украинская актриса, ведущая, продюсер, автор видеопроекта #ДашаЧитает.
"Ты снова погружаешься в то, что, как тебе казалось, ты уже в определенной степени пережил, прорефлексировал и, возможно, где-то оставил позади. Каждая травма, которая произошла в жизни, не проходит бесследно – и это понимаешь, попав сюда. Конечно, выставка не только травмы. Она – о воспоминаниях. Она постоянно – о надежде. Буквально все, что ты видишь, так или иначе дает намек на то, что есть и надежда, есть и что-то хорошее и обязательно будет", – делится впечатлениями Даша.
Актриса признается, что ее первыми эмоциями на выставке были переживаемые в начале великой войны: ярость, отчаяние, возмущение, желание одновременно что-то очень активно делать и куда-то бежать. Ведь экспозиция создает эффект присутствия.
"Выставка иммерсивная, мультимедийная, поэтому ты на время просто погружаешься в свои и чужие воспоминания. Это действительно очень мощно, но к этому надо быть готовым", – делится впечатлениями Даша.
О глубоком смысле артобъектов экспозиции рассказал Андрей Палатный, линейный продюсер выставки и театральный куратор GOGOLFEST, на примере мягкой игрушки, принадлежащей реальному ребенку.
"Когда мы начинаем разглядывать, мы видим на игрушке надрыв, шов, который ребенок разорвал своими руками, сидя в бомбоубежище. Это крепкий шов... И, глядя в глаза этой игрушки, мы можем уловить, увидеть эмоции этого ребенка. Это пример, когда обычный бытовой предмет получает определенную символику", – отметил Андрей.
Выставка основывается на подлинных историях живых свидетелей войны, собранных Музеем "Голоса Мирных". Вы найдете их на civilvoicesmuseum.org. Расскажите свою историю о войне на портале Музея или бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.