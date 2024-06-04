Пограничники поймали африканца, который хотел незаконно попасть в Украину, чтобы 'оздоровиться'. Фото

На границе был задержан африканец, который пытался незаконно проникнуть в Украину, утверждая, что якобы хотел здесь "оздоровиться". Камеры словацких пограничников зафиксировали его передвижение по направлению к украинской границе, после чего украинские пограничники задержали его.

Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. У мужчины не было при себе никаких документов.

Он представился гражданином Гвинеи и заявил, что долгое время проживает в странах ЕС. Из-за проблем со здоровьем он решил, что лучшую медицинскую помощь ему смогут предоставить именно в Украине.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Впоследствии его вернут словацкой стороне в соответствии с процедурой реадмиссии.

Ранее украинские пограничники в пункте пропуска "Смольница" во Львовской области разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины, укрывшись под пассажирским сиденьем. Таким образом нарушитель планировал попасть в Польшу, а дальше – в Германию.

Как сообщал OBOZ.UA, семь мужчин в Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы попасть за границу через Тису. Они отдали организаторам переправы 55 тыс. долларов, однако "попались" в 100 метрах от государственной границы.

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