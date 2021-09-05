Погоду в Украине будет определять антициклон: синоптик дала детальный прогноз на понедельник

В понедельник, 6 сентября, погода в Украине будет сухой и солнечной, осадков метеорологи не прогнозируют. Ночные заморозки и яркое дневное солнце будут обусловлены антициклоном.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, теплее всего завтра будет на Закарпатье и в южных областях, в остальных регионах возможны заморозки (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Ночью в большинстве областей температура воздуха опустится до 1-6 градусов по Цельсию с отметкой "плюс", а на грунте – от 0 до +3 градусов.

Днем по всей стране будет +13...+18 градусов тепла, на Закарпатье и на юге Украины воздух прогреется до +18...+23 градусов.

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В украинской столице Киеве 6 сентября также будет солнечно и сухо. Ночью будет от 3 до 6 градусов тепла, днем потеплеет до +13...+15. Заморозки возможны на окраинах при ясной погоде, если же небо немного затянет облаками, будет теплее и примораживать не будет.

Добавим, что, по данным Укргидрометцентра, осадков в Киеве и области завтра быть не должно.

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 сентября и до середины недели погода в Украине будет солнечной. Осадков не предвидится, а ветер будет снижать температуру воздуха, ожидаются заморозки.