В Украине в канун Нового года ожидают дожди и плюсовую температуру

В канун Нового года, 31 декабря, погода в Украине будет теплой, а на западе страны пройдут дожди.

Об этом сообщается в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в среду осадки ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Самой теплой погода будет днем на юге Украины – от +9 до +13 градусов. На востоке воздух прогреется от +2 до +5, в центральной части и на севере страны – от +4 до +8 градусов.

В западных регионах термометры днем покажут от +4 (+3 в Ивано-Франковской области) до +7 (+8 на Закарпатье) градусов.

Погода в Украине 31 декабря meteo.gov.ua

Что касается погоды в Киеве и области, осадков там не прогнозируется. Днем ожидается от +6 до +8, ночью от +4 до +6 градусов.

Погода в Киевской области meteo.gov.ua

Прогноз на 5 дней meteo.gov.ua

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