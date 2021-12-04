Погибший на Донбассе 22-летний воин успел дать последнее интервью. Видео

22-летний Валерий Геровкин, служивший в 93-й ОМБр "Холодный Яр" и погибший на Донбассе 1 декабря, успел дать последнее интервью. Журналист пообщался с парнем за день до его гибели от пули вражеского снайпера.

Интервью с Валерием записали прямо на позиции, когда тот чистил оружие. Он выглядел довольно жизнерадостным, однако жаловался на головную боль, пишет "Gazeta.ua" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда где-то далеко раздался взрыв, воин прислушался и сказал, что это, вероятно, был станковый противотанковый гранатомет. Он отметил, что иногда по ним тоже открывают огонь, однако "пока, слава Богу, не обстреливали серьезно".

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"Только из автомата и ПК (пулемет Калашникова – Ред.). Пытались из гранатомета и из АГС (автоматического станкового гранатомета – Ред.) по нам накинуть. Миномет работал, но не по нам", – рассказывал Валерий Геровкин.

Через день после этого, вечером 1 декабря, украинского защитника убили. Это была его первая ротация в зоне ООС.

Когда в Валерия попал снайпер, рядом с ним был побратим с позывным "Матрос", сверстник парня. Он пытался спасти раненого бойца, однако воин погиб почти мгновенно.

"Матрос" рассказал, что Валерий Геровкин давно мечтал об армии, но и хотел закончить учебу. У погибшего Героя задыхались родители, а также любимая девушка.

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык... Валерий был трудолюбивым и умным парнем. Всегда приходил на помощь побратимам. Занимался спортом – поднимал гири", – рассказали побратимы.

Напомним: Валерий Геровкин погиб возле Новотроицкого в Волновахском районе Донецкой области. Когда начался обстрел, он должен был из гранатомета усмирить террористов. Однако снайпер наемников РФ успел выстрелить первым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Был ранен украинский военнослужащий.