Поезд 'Харьков-Неизвестность': о чем рассказывает молодежь в конкурсе эссе музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Продолжается чтение эссе на Конкурс "1000 дней войны. Мой путь", который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Ученики, студенты и преподаватели поделились своими воспоминаниями и чувствами о том, как они прожили 1000 дней полномасштабной войны. Всего получено более 4 тысяч творческих работ со всех уголков Украины. Имена победителей будут объявлены 20 декабря 2024 года на сайте Музея "Голоса Мирных".

Видео дня

В этих работах боль первого дня войны и покинуть родные дома, тоска по прошлому и страх будущего, но также – вера и надежда к лучшему. Длинный путь в 1000 дней, состоящий из 1000 шагов.

Избранные цитаты из эссе рассказывают, как авторы проходят этот путь.

Самый счастливый день: "Я много думала о том, какой же мой самый счастливый день? Возможно, какое-то путешествие или праздник. Но нет, мой самый счастливый день – двадцать третье февраля две тысячи двадцать второго года. Это был последний мой день, когда я не знала, что такое война".

Поезд "Харьков-Неизвестность": "Тысячи людей на перроне в Харькове, где каждый пытался втиснуться в эвакуационный поезд. Это было желание полностью переполнено, без освещения, без воды. Повсюду, всюду были люди. Названия станций были заклеены. Еды мало, питьевая вода кончалась. Но, без сомнения, самым страшным было то, что мы очень медленно плелись неизвестно куда, то есть никто не знал направления. Это был поезд по направлению "Харьков-Неизвестность"".

Жить наперекор всему: "Дистанционное обучение стало новой нормой, хотя и странной и нелегкой. Когда мир вокруг горел, трудно было сосредоточиться на уроках или задачах. Интернет исчезал, свет выключался, а голова была заполнена совсем другими заботами. Кто-то мог сказать, что это обучение выживать, но на самом деле это было обучение жить вопреки всему".

Ответ на вызовы – действовать: "Одним из самых решающих моментов стал день, когда я лично помогла волонтерам собрать вещи для пострадавших. Это был момент, когда я почувствовала, что могу что-нибудь изменить, пусть и в маленьком масштабе. Эта помощь стала моим ответом на вызовы войны – действовать, не сдаваться, помогать другим".

Станьте Богом на минуту: "Отдал бы все, чтобы больше не видеть маминых слез, папиной тревожности во взгляде и чтобы у моей сестренки осенние фотосессии больше не проходили в подвале садика. Я бы хотел, чтобы в XXI веке мама спокойно проводила уроки, а папа снова производил визитки, а не средства поражения. Иногда хочется на минутку стать Богом и вытереть понятие "война" из человеческого мозга".

Раны заживут: "Земля моя! Ты сейчас изранена воронками бомб, обрызганная кровью наших защитников, ты горько плачешь о потерянных жизнях. Но знай! Это скоро закончится. Раны заживут, на месте кровопролитных боев зацветут ромашковые поля".

Авторы лучших эссе, которые выберет жюри, как учащиеся, так и учителя, получат подарки и ценные призы.

Также работы Конкурса станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является крупнейшим архивом в мире и источником правды о войне. Музей насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми.

Организаторами Конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.