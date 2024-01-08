Подопечные ОО 'Мечта детей Украины' смогут бесплатно изучать компьютерные науки в более чем 100 городах Украины

ОО "Мечта детей Украины", которая занимается детьми погибших, пленных и пропавших без вести военных, начала сотрудничество с международной школой программирования "Логика", которая осуществляет обучение компьютерным наукам в более чем 100 городах Украины, как онлайн, так и оффлайн. У первой группы детей 12-14 лет, которые будут изучать "Графический дизайн", уже начались занятия.

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Председатель ОО "Мечта детей Украины", известная волонтер Дана Яровая рассказала, что это часть проекта "Свои дети", в рамках которого организация вместе с Приват Банком собирает средства на внешкольное образование для детей погибших, пленных и пропавших без вести военных. По ее словам, многие подопечные изъявили желание овладевать компьютерными науками и сотрудничество со школой "Логика" предоставляет такую возможность.

"Вкладывая время, усилия, средства у детей, потерявших на войне родителей, мы вкладываем не только в их будущее, но и в собственное. Уже сейчас строим общество, в котором мы будем жить после Победы", – говорит Яровая.

ОО "Мечта детей Украины" опекает более 5 000 семей погибших, пленных и пропавших без вести военных.