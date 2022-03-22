Подоляк: война идет не за территории, торговлю или эмбарго, Украина воюет за свободу и против варварства. Видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир не до конца понял, за что именно точится война на территории Украины. По его словам, нашего государство, в первую очередь, воюет за свободу и против варварства.

Также он отметил, что РФ, как государство, которое хочет жить в войне, а не в мире, не может существовать в 21 веке. Об этом Подоляк сказал в своем видеообращении в Twitter (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что за все дни войны РФ дала понять, что на самом деле символизирует так называемый "русский мир". Подоляк отметил, что агрессор несет варварство, жестокость и массовые убийства.

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"К сожалению, мир не до конца понял, что война идет не за территорию, не за торговлю и даже не за нефтяное эмбарго. Война идет против варварства, против массовых убийств, против бесчеловечия, против всего того монструозного, которое тянет за собой Российская Федерация. Это государство, которое в принципе не может существовать в 21 веке, потому что оно играет не по правилам. Оно не хочет жить в мире, оно хочет жить в войне. Но мы победим!", – сказал Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов Украины и России является ключевым фактором для достижения мира. По его словам, точной даты встречи Владимира Зеленского с Путиным пока нет, но сейчас идет активная подготовка.

Стоит отметить, что на 27-е сутки вооруженной агрессии РФ против Украины планы противника по оккупации нашего государства и захвату крупных украинских городов не выполнены. Россия пытается стягивать резервы к украинским границам. А во временно оккупированных районах Донбасса и Луганщины оккупанты продолжают принудительную мобилизацию гражданского населения.

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