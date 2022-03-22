Россия пытается стянуть резервы к границам Украины, в ОРДЛО оккупанты проводят принудительную 'мобилизацию' – Генштаб

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На 27-е сутки вооруженной агрессии РФ против Украины планы противника по оккупации нашего государства и захвату крупных украинских городов не выполнены. Россия пытается стягивать резервы к украинским границам. А во временно оккупированных районах Донбасса и Луганщины оккупанты продолжают принудительную мобилизацию гражданского населения.

Через сутки противник не продвинулся ни на одном из направлений, где ведет боевые действия. Об этом в дневной сводке об оперативной ситуации на фронтах российско-украинской войны сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Провалив выполнение поставленных Кремлем задач, оккупационные войска наносят ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры. При этом используются как оперативно-тактическая авиация и высокоточное ракетное оружие, так и боеприпасы неизбирательного действия.

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Параллельно противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины.

"По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей", – сообщили в ГШ ВСУ.

Активно набирают свежее "пушечное мясо" и в ОРДЛО. Значительный "некомплект" в 1-м армейском корпусе так называемой "ДНР" оккупанты пытаются пополнить, принудительно мобилизуя жителей Горловки, Енакиево и близлежащих населенных пунктов.

После прохождения "быстрого курса подготовки" оккупанты планируют бросить их в составе разбитых ранее ВСУ подразделений под Авдеевку и Изюм.

Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Сиверском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг в атаку идти опасается, ограничивается артиллерийскими обстрелами позиций Вооруженных сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Броваров противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Проходит логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили.

В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов.

Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

Под Кременной враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населенного пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямполь отдельное подразделение из состава 150-й мотострелковой дивизии обстреливало подразделения Сил обороны Украины, пытаясь прорваться в направлении Торского. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется.

В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями росгвардии проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобугском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел.

В районе населенного пункта Березноватое противник провел разведку боем, понес потери и отошел.

Напомним, защитники Украины призывают всех граждан нашего государства не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео с передвижениями военной техники и личного состава Сил обороны, особенно с привязкой к местности. Не нужно помогать врагу уничтожать наши города и села.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 22 марта потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек: уничтожено 509 танков и 99 самолетов.

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