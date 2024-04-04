Поддержка спортивного образования: отделение НОК поможет возобновить работу ДФКС после ракетной атаки

Отделение НОК Украины в Днепропетровской области под руководством Михаила Кошляка поможет возобновить работу Днепропетровского профессионального колледжа спорта, пострадавшего от обстрела РФ 2 апреля. В свое время в ДФКС учились такие известные украинские олимпийцы как Ярослава Магучих, Анна Рыжикова, Денис Кесиль и другие ведущие спортсмены.

Такое решение было принято в ходе очередного заседания Исполкома.

В частности, отделение НОК Украины в Днепропетровской области выделило помощь для возобновления учебного заведения. Также решили присоединиться к областным федерациям бокса и дзюдо (президенты федераций Владислав Биндер и Григорий Король) и Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины (президент Сергей Самойленко).

"Сегодня прошло заседание Отделения НОК в Днепропетровской области, на котором мы подвели итоги квартала и выработали новую стратегию на дальнейшую работу. А также выделили посильную помощь Днепропетровскому колледжу, который вчера пострадал от вражеского налета. Очень благодарны украинским военным, руководству области и страны за то, защищающие нас. Я также благодарен руководителям федераций, которые откликнулись и предложили помощь в восстановлении ДФКС", – заявил глава Отделения НОК в Днепропетровской области Михаил Кошляк.

Кроме того, на заседании Исполком принял еще несколько важных решений:

утверждены кандидатуры лучших спортсменов и тренеров в январе, феврале и марте этого года, согласован памятный знак, который им будут вручаться;

принято оказание помощи команде по волейболу сидячие;

продолжится контроль над занятиями плаванием ветеранов войны с недостатками здоровья, дополнительно их пригласят для тренировок на базы Областной школы высшего спортивного мастерства и Федерации дзюдо;

в ближайшую пятницу олимпийцы посетят больницу им. Мечникова, после чего проведут благотворительную экологическую акцию "Должности дерево победы и мира".

Завершится все традиционным легкоатлетическим забегом.