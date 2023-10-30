Поддерживают ли украинцы проведение выборов во время войны и как относятся к онлайн-голосованию: результаты опроса

Приближается срок завершения каденции шестого президента Украины Владимира Зеленского, а следом за ним исчерпает пятилетние полномочия Верховная Рада – неудивительно, что в украинском политикуме и обществе все чаще звучит вопрос о целесообразности проведения выборов. Однако подавляющее большинство украинцев категорически не согласно, что до окончания войны с Россией этим следует заниматься.

Соответствующие данные опросов опубликовал Киевский международный институт социологии. По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов уверены, что выборы в Украине во время войны "не на часі", в поддержку выборов, не дожидаясь победы, выступили только 16%.

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При этом позиция украинцев в каждом регионе примерно одинакова. Независимо от того, как близко к фронту проживают респонденты, на их мнение это не влияет.

Важно, что граждане Украины рассматривают вероятность применения онлайн-голосования, то есть без необходимости личного присутствия на избирательных участках. 65% видят эту идею в негативном свете, опасаясь массовых фальсификаций и банальных технических ошибок.

Притом что украинцы не считают политические выборы приоритетным вопросом в период активной фазы боевых действий, в целом они продолжают отстаивать право на демократический строй в государстве. Респонденты убеждены, что даже широкомасштабная война не должна быть препятствием для интеграции в европейскую систему прав и свобод человека.

Напомним, согласно данным последних социологических опросов, подавляющее большинство украинцев не готово пойти на уступки стране-агрессору России для прекращения войны. На территориальные "компромиссы" готовы пойти 4,7% граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский считает, что украинское общество не позволит парламенту и правительству тратить деньги во время войны на проведение выборов. Также глава государства подчеркнул, что одна из самых главных сложностей в проведении выборов заключается в обеспечении безопасности.

Однако в случае их проведения глава государства намерен баллотироваться на второй срок. Свое решение он обосновал тем, что "не может сбежать во время войны".

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