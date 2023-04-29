Поддержать тех, кто спасает жизнь: психологи Фонда Рината Ахметова провели консультацию для медиков Сумщины

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова путешествуют по Украине, отзываясь на запросы о помощи из разных ее областей. Недавно они посетили город Кролевец Сумской области. На психологическую консультацию "Как побороть стресс во время войны" на этот раз пришли медицинские работники.

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Елена Алексеенко, врач-терапевт центра первичной медицинской помощи Кролевецкого городского совета, так отозвалась о встрече с психологами Фонда:

"Это очень полезно, потому что наши медики работают в том же стрессе, который переживает вся страна. У них есть семьи, у половины людей родные на фронте. И мы живем в этой войне с 2014 года, многие наши родные воюют все это время. Практически каждая семья причастна к этому стрессу. Поэтому для нас это очень важно".

В начале полномасштабной войны Сумщина одной из первых подверглась безжалостным атакам врага. Преодолевая собственные переживания и страхи, медики Кролевца делали все, чтобы спасать других. Все они добросовестно помогают людям и сегодня. Психологи Фонда Рината Ахметова оказали медицинским коллективам необходимую поддержку, поскольку имеют большой опыт работы со стрессом и травмой войны.

"У наших консультаций несколько целей. Первая – рассказать людям, что происходит с организмом, что такое стресс, как с ним жить дальше в тех условиях, которые есть. Вторая цель – предоставить практические упражнения. Чтобы у каждого человека был как бы сундук, из которого можно что-то достать и "пристроить" к себе, к ребенку, пациенту", – объясняет психологиня Фонда Янина Астафьева.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".