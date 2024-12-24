Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Зимние праздники близятся! Уже 25 декабря мы празднуем Рождество.

Кроме подарков, рождественские праздники дарят нам теплые и уютные зимние вечера, которые можно посвятить просмотру любимого кино. А Vodafone TV дает нам возможность смотреть фильмы в хорошем качестве и с украинским дубляжем.

Просмотр контента на Vodafone TV возможен офлайн, даже при отсутствии света. Отдельным преимуществом является то, что тарифные гигабайты у абонентов Vodafone не списываются – поэтому можно смотреть где угодно и вволю. К просмотру доступно более 10 000 фильмов, 250+ ТВ-каналов, а функции родительского контроля, ТВ-паузы, возможность записи прямого эфира до 14 дней делает пользование сервисом невероятно удобным.

Итак, предлагаем погрузиться в праздничную зимнюю атмосферу вместе с Vodafone TV. Если вы пока не принять решение о подключении сервиса – вы можете попробовать его бесплатно, ведь плата за первые 7 дней пользования сервисом отсутствует.

1. Щедрик

На грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны оказались дети, которых война лишила родителей. Завершение войны не принесло долгожданного увольнения, а лишь заменило добровольное заключение на принудительное. Несмотря на жестокое перевоспитание, притеснения и железные занавеси, девушки сквозь годы пронесли слова и музыку "Щедрика" – песни, соединившей их судьбы десятилетиями спустя.

2. Теперь я буду любить тебя

Ресторатор Мишель, брошенный женой на Рождество, встречает девушку с собственными проблемами в любви, и их переплетенные судьбы заставляют поверить в новогодние чудеса и силу любви.

3. Кто в доме папа

Тихий отчим Брэд и биологический отец соревнуются за внимание детей, пытаясь доказать, кто из них лучше, но результат их стараний остается непредсказуемым.

4. Дневник Бриджит Джонс

Бриджит Джонс, решив изменить жизнь, начинает вести дневник, стремясь побороть вредные привычки, похудеть и обрести любовь, но путь к мечтам оказывается непростым.

5. Ледяное сердце

Анна и Кристоф в своем путешествии ради спасения королевства оказываются в тяжелых условиях как на Эвересте, встречают мистических троллей и веселого снеговика Олафа и борются со стихиями.

6. Очень плохие мамочки 2

Идеальных во всех отношениях женщин – прекрасных жен, мамочек, домохозяек и карьеристок, позволявших себе немного уйти в отрыв, неожиданно на Рождество посещают их очень респектабельные мамочки.

7. Стражи легенд

Не думайте, что Санта-Клаус умеет только кататься на оленях. Не верьте, что Зубная Фея способна только разносить подарочки. Вместе они – настоящий спецотряд, на плечах которого мир и безопасность чудо-мира!

8. Лавка чудес

Владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум передает свой магический бизнес Молли Махоуни, но ее грустное настроение ставит магазин под угрозу, открывая путь к новым приключениям.

9. Рождественская история

Студия Disney представляет "Рождественскую историю" с Джимом Керри, где три призрака открывают Скруджу глаза на его жизнь, помогая понять истинное значение Рождества.

10. Ночь перед похмельем

Исаак Гринберг, Крис Робертс и Итан Миллер дружат с детства. Четырнадцать лет назад в канун Рождества погибли родители Итана, и друзья были единственными, кто поддерживал его в ту ночь. С тех пор каждое Рождество они обязательно проводят втроем. Но жизнь не стоит на месте: Исаак готовится стать отцом – громкие развлечения должны остаться в прошлом, а Крис прославился, и теперь ему не до того. Друзья собираются, чтобы в последний раз встретить Рождество вместе.

Желаем приятного просмотра и веселых праздников!