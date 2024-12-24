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Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Мария Шевчук
Общество
4 минуты
36
Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Зимние праздники близятся! Уже 25 декабря мы празднуем Рождество.

Кроме подарков, рождественские праздники дарят нам теплые и уютные зимние вечера, которые можно посвятить просмотру любимого кино. А Vodafone TV дает нам возможность смотреть фильмы в хорошем качестве и с украинским дубляжем.

Просмотр контента на Vodafone TV возможен офлайн, даже при отсутствии света. Отдельным преимуществом является то, что тарифные гигабайты у абонентов Vodafone не списываются – поэтому можно смотреть где угодно и вволю. К просмотру доступно более 10 000 фильмов, 250+ ТВ-каналов, а функции родительского контроля, ТВ-паузы, возможность записи прямого эфира до 14 дней делает пользование сервисом невероятно удобным.

Итак, предлагаем погрузиться в праздничную зимнюю атмосферу вместе с Vodafone TV. Если вы пока не принять решение о подключении сервиса – вы можете попробовать его бесплатно, ведь плата за первые 7 дней пользования сервисом отсутствует.

1. Щедрик

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

На грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны оказались дети, которых война лишила родителей. Завершение войны не принесло долгожданного увольнения, а лишь заменило добровольное заключение на принудительное. Несмотря на жестокое перевоспитание, притеснения и железные занавеси, девушки сквозь годы пронесли слова и музыку "Щедрика" – песни, соединившей их судьбы десятилетиями спустя.

2. Теперь я буду любить тебя

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Ресторатор Мишель, брошенный женой на Рождество, встречает девушку с собственными проблемами в любви, и их переплетенные судьбы заставляют поверить в новогодние чудеса и силу любви.

3. Кто в доме папа

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Тихий отчим Брэд и биологический отец соревнуются за внимание детей, пытаясь доказать, кто из них лучше, но результат их стараний остается непредсказуемым.

4. Дневник Бриджит Джонс

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Бриджит Джонс, решив изменить жизнь, начинает вести дневник, стремясь побороть вредные привычки, похудеть и обрести любовь, но путь к мечтам оказывается непростым.

5. Ледяное сердце

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Анна и Кристоф в своем путешествии ради спасения королевства оказываются в тяжелых условиях как на Эвересте, встречают мистических троллей и веселого снеговика Олафа и борются со стихиями.

6. Очень плохие мамочки 2

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Идеальных во всех отношениях женщин – прекрасных жен, мамочек, домохозяек и карьеристок, позволявших себе немного уйти в отрыв, неожиданно на Рождество посещают их очень респектабельные мамочки.

7. Стражи легенд

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Не думайте, что Санта-Клаус умеет только кататься на оленях. Не верьте, что Зубная Фея способна только разносить подарочки. Вместе они – настоящий спецотряд, на плечах которого мир и безопасность чудо-мира!

8. Лавка чудес

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум передает свой магический бизнес Молли Махоуни, но ее грустное настроение ставит магазин под угрозу, открывая путь к новым приключениям.

9. Рождественская история

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Студия Disney представляет "Рождественскую историю" с Джимом Керри, где три призрака открывают Скруджу глаза на его жизнь, помогая понять истинное значение Рождества.

10. Ночь перед похмельем

Подборка семейных фильмов на рождественские праздники: топ-10

Исаак Гринберг, Крис Робертс и Итан Миллер дружат с детства. Четырнадцать лет назад в канун Рождества погибли родители Итана, и друзья были единственными, кто поддерживал его в ту ночь. С тех пор каждое Рождество они обязательно проводят втроем. Но жизнь не стоит на месте: Исаак готовится стать отцом – громкие развлечения должны остаться в прошлом, а Крис прославился, и теперь ему не до того. Друзья собираются, чтобы в последний раз встретить Рождество вместе.

Желаем приятного просмотра и веселых праздников!