Под Полтавой 15-летний парень признался в изнасиловании девушки, которую позже нашли мертвой

В Полтавской области 15-летний подросток, подозреваемый в изнасиловании 17-летней девушки, которая умерла после отравления алкоголем, признал свою вину.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Отмечается, что 7 мая Комсомольский городской суд Полтавской области взял его под стражу на 60 суток без права внесения залога.

"Во время избрания меры пресечения подозреваемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления", – сказано в сообщении.

В полиции напомнили, осуществляют расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115) изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152) и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это деяние повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136).

Кроме того, полицейские установили 39-летнюю местную жительницу, которая продала водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала умершая. В отношении нее полицейские составили административный протокол по ч. 3 ст. 156 КУоАП.

Напомним, инцидент произошел 30 апреля. В полиции рассказали, что тело девушки местные жители обнаружили на обочине дороги села Бреусовка. По версии следствия, она гостила в доме знакомого в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.

В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении и изнасиловании 19-летней девушки.