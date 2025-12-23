Под Одессой в своем новом доме погибла семья королевы роз: сиротами остались сын и огромные поля цветов

Под Одессой в селе Розовое попрощались с семьей цветочников – Ольгой и Геннадием Чеботаревыми. Супруги много лет подряд разводили розы, продавали саженцы. В начале полномасштабного вторжения супруг отправился защищать Украину, а жена дарила освобожденным городам сотни саженцев роз.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Николай Громлюк научил цветоводству все село

23 декабря под Одессой в селе с красивым названием Розовое попрощались с семьей Чеботаревых. 44-летняя Ольга и 48-летний Геннадий много лет подряд выращивали в своем саду удивительные розы.

Потом они взяли в аренду большие участки земли и все их засадили розами. Саженцы цветов супруги продавали по всей Украине. До сих пор на страничке в Facebook Ольге пишут со всех уголков страны садоводы, просят отправить им растения. Но она уже никому не сможет ответить...

Их родственница, староста села и полная тезка Ольга Чеботарева рассказала OBOZ.UA, как семья решила заняться этим красивым, но нелегким бизнесом.

"У нас в селе много лет жил Николай Громлюк. Он все время выращивал цветы. Сначала тюльпаны, гладиолусы, а потом розы. Местные дети приходили к нему на участок помогать и подзаработать копеечку. Он всех учил, как нужно разводить цветы, как за ними ухаживать. У нас в селе благодаря Николаю Громлюку практически все знают тонкости выращивания роз. А когда в 90-х у людей не было работы, то очень многие занялись как раз выращиванием роз. Туда же ходил еще школьником и Геннадий", – рассказывает староста.

Дарила розы освобожденным городам

В селе выращивают цветы не только те, кто занимается этим бизнесом. Розы цветут в каждом дворе, на клумбах. Каждое лето их тут насчитывается до полумиллиона.

16 лет назад Ольга и Геннадий поженились. До этого Ольга работала психологом в школе, а муж был моряком. После свадьбы они занялись цветочным бизнесом. Сначала засадили розами участок Геннадия, а потом стали брать землю в аренду и разводить плантации роз.

Ольга разместила на страничке в Facebook видео, снятое с высоты птичьего полета. Внизу раскинулись поля роз – красные, желтые, розовые, белые.

С началом полномасштабного вторжения Геннадий пошел в ЗСУ защищать Украину. А Ольга после освобождения Киевской области от врагов отправила в Бучу, Макаров, Гостомель, Андреевку сотни саженцев роз, чтобы города смогли восстановиться после оккупации.

Потом женщина отправляла розы в Херсон и Николаев. Так она стала цветочным волонтером, о которой узнали многие. Но занятие цветами отнимало у нее очень много сил и времени, ведь женщина рассчитывала, что будет работать вдвоем с супругом, но война поломала планы.

Ольга и Геннадий вместе с сыном жили в Одессе. Мужчину недавно комиссовали из ВСУ – он был ранен в обе ноги, проходил лечение и долгую реабилитацию. Поэтому они снова вместе выращивали цветы.

В этом году супруги арендовали еще землю, засадили ее. Им нужно было заниматься хозяйством в селе, для этого они купили тут дом. Сделали ремонт, приобрели мебель.

19 декабря у сына был день рождения – парню исполнилось 15 лет, они устроили праздник в доме своих родителей, посидели за столом. После сын поехал в Одессу, а они отправились в новый дом. Это была их первая ночь на новом месте.

Но кто же знал, что она станет последней: супруги легли спать и больше не проснулись. В газовом котле произошла поломка и угарный газ заполнил все помещение.

Их сын, родители, а также поля цветов осиротели. Кто в дальнейшем будет ухаживать за розами, пока никто не знает.