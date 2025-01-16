Под Киевом началось строительство кладбища для военных на месте болот: местные жители судятся с Кабмином и протестуют

Под Киевом в селе Мархалевка разразился скандал: местные жители и активисты выступают против строительства в их лесу Национального военного мемориального кладбища. Жители говорят, что такой важный для страны мемориал собираются строить практически на болоте. На этом участке грунтовые воды подходят слишком высоко к поверхности земли и могилы Героев могут оказаться просто в воде.

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Чиновники людей не слышат

Уже сейчас в Мархалевском лесу под Киевом начали строительные работы. Подрядчик вырубил десятки гектаров ценных деревьев. В результате огромный участок облысевшего леса заливают подземные воды. Строители пытаются осушить почву, но ничего у них не получается.

Жители села Мархалевка Киевской области записывают видео, на которых видно, как застройщик откачивает воду с участка, предназначенного под Национальное военное мемориальное кладбище.

Рабочие прямо со стройплощадки проложили дренаж в яр, который находится в лесу рядом с селом. И вода ручьями потекла в направлении речки Ирпень.

"Таким образом вода с кладбища будет попадать в реку Ирпень", – комментирует местная жительница.

Однако чиновники из Министерства ветеранов и государственного предприятия "Национальное военное мемориальное кладбище" людей и слышать не хотят. Хотя жители села уже не раз предупреждали их, что строить тут нельзя, поскольку могилы будет заливать водой, а потом все это окажется в грунте, в реке, может попасть в водозаборы столицы. И может вызвать экологическую катастрофу.

Требуют провести открытый конкурс

Вокруг создания мемориала погибшим воинам уже возникло немало скандалов.

Так, военные, ветераны, родственники погибших героев, журналисты, архитекторы, дизайнеры, писатели, активисты подписали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру по делам ветеранов Наталье Калмыковой.

В нем они призывают провести открытый общенациональный архитектурный конкурс на проект и строительство Национального военного мемориального кладбища. Также в письме говорится, что Кабмин и Министерство ветеранов сделали все для того, чтобы о запуске процесса отбора подрядчиков строительства кладбища никто "лишний" не узнал. В результате участником конкурса оказалась единственная компания, которая и стала победительницей.

Авторы письма настаивают на том, чтобы власти обеспечили максимальную публичность и равные права архитекторов бороться за возможность присоединиться к созданию Национального военного мемориального кладбища.

Местные жители протестуют

Но местных жителей Мархалевки и активистов волнует и вопрос экологии. Ведь экологические проблемы строительства кладбища были вообще проигнорированы.

В организации напоминают, что строительство планируется в зоне с высоким уровнем грунтовых вод.

Представители общественных организаций "Бюро борьбы с экологическими преступлениями" и "Ренессанс" во главе с бывшим заместителем начальника ГУ градостроения, архитектуры и дизайна городского пространства Киевской горадминистрации, а затем Киевской области Виктором Глебой провели осмотр строительных работ и сообщили о несоблюдении норм строительства дорог и других объектов инфраструктуры.

Они обратились в полицию с заявлением. Сведения об этом зарегистрированы под номером 212 в отделении полиции №2 Фастовского районного управления ГУНП Киевской области. Теперь правоохранители обязаны провести проверку.

Также ОО "Мархалівка. Пітдримка" вышли с протестом и заявили, что чиновники выбрали неподходящий болотистый участок в Мархалевском лесу. А тендер на строительство был проведен непрозрачно. Поэтому они требуют остановить произвол и найти достойное место для захоронения наших Героев.

Эколог Владимир Борейко, который также против строительства мемориального кладбища в Мархалевском лесу, говорит, что самое главное нарушение в этой истории то, что Кабмин принял решение о строительстве кладбища на территории так называемой "Смарагдової мережі".

"Это европейская заповедная система. И этот лес занесен в эту "Смарагдову мережу". Согласно Бернской конвенции, которую ратифицировала и Украина, при строительстве на этой территории должны учитываться природоохранные требования. В этом случае ничего не учли, а просто уничтожают лес. Бернская конвенция уже обратилась к Украине за материалами и весной будет открывать дело против Украины", – говорит Борейко.

Кроме того, по словам эколога, понятие "Природоохранная территория" записано в законе и постановлении Кабмина. Туда входят и объекты "Смарагдової мережі", объекты ЮНЕСКО, природозаповедного фонда. На этих объектах запрещена любая деятельность, которая уничтожает или может уничтожить природные ценности.

"А тут уже уничтожено 30 гектаров леса. По закону, в случае сплошной вырубки леса необходимо провести оценку природной окружающей среды, но никто этого не делал", – говорит Борейко.

Также эколог подчеркивает, что на самом деле могли выбрать участок, где уже проводилась вырубка, или где высажен лес, но он еще маленький. Но выбрали участок, где растут сосны, которым уже по 120 лет.

"На площади 200 га они решили вырубить хорошие деревья под видом строительства кладбища, а потом древесину продать. По нашим оценкам, лишь минимальная стоимость этих деревьев составляет 800 млн грн", – подчеркивает Борейко.

Скрывают документы

Местная жительница села Мархалевка, активистка ОО "Мархалівка. Підтримка" Виктория Чеченкова рассказывает, что основная проблема строительства мемориального кладбища возле их села состоит в том, что жители мало что знают о том, что тут будет на самом деле.

Когда стало известно, что Национальное военное мемориальное кладбище появится в Мархалевке, Виктория был рада, поскольку наконец-то появится место куда можно прийти и почтить память Героев. Но когда стала интересоваться этим вопросом, пытаться получить документы, то ее пыл остыл.

Главное препятствие в том, что перед началом строительства в декабре 2023 года парламент принял закон №3505, которым внес изменения в законодательство Украины таким образом, что строительство можно проводить без экологических исследований, без оценки влияния на окружающую среду, без общественных слушаний и т.д.

"Информация, которую распространяет Министерство ветеранов, занимающееся координацией строительства комплекса, не всегда соответствует действительности. Бывший министр Порхун рассказывал, что кладбище будет на 100 тысяч традиционных захоронений и 50 тысяч колумбарных. Однако первый эскизный проект, который прошел экспертизу в декабре 2023 года, предусматривает 155 тысяч традиционных захоронений и 5 тысяч колумбарных. При этом на территории появится и крематорий. Это слишком большая роскошь для такого количества колумбарных захоронений", – говорит OBOZ.UA Виктория Чеченкова.

Вопросы у громады возникли, когда в июне прошлого года вдруг эскизный проект кладбища переделали и вместо 155 тысяч могил там оказалось всего лишь 132 тыс. Освободившуюся территорию отвели под дренажную систему. Хотя до этого чиновники проблему с высокими грунтовыми водами на этом участке леса отвергали.

"Первое, что нас беспокоит, это последствия дренажной системы. Потому что под строительство выбран большой участок увлаженного леса. Тут грунтовые воды находятся на уровне 1,5-2 м от поверхности. Люди в селе пользуются колодцами, не у всех есть скважины. И там уровень воды именно такой. А в домах, которые находятся недалеко от леса, весной у людей в подвалах собирается воды на 1-1,5 метр высотой", – говорит Виктория.

Сначала людей никто и слышать не хотел, уверяли, что это неправда. Однако проект переделали, теперь с участка откачивают грунтовые воды. Поэтому люди подозревают, что вода в их колодцах либо уйдет, либо опустится на уровень 3 метра. Именно настолько хотят опустить уровень грунтовых вод на территории кладбища.

"Мы хотели получить проектную документацию 1-й очереди строительства, которая касается воды и дренажной системы, водоотведения, канализации. Чтобы самим обратиться в государственные институции и за свои деньги провести экспертизу, раз государство этого делать не собирается, поскольку закон №3505 им это позволяет. Чтобы понять, что будет с уровнем воды у жителей села и соседних сел, а также выдержит ли эта дренажная система объем воды на 145 га? Но нам не дали документов", – говорит Виктория.

Чиновники "Национального военного мемориального кладбища" (НВМК), Министерства ветеранов выдумывали разные причины, только чтобы не дать документы на строительство людям.

Так, в НВМК даже сослались на авторское право исполнителя проекта. Хотя на самом деле интеллектуальная собственность была передана этому предприятию давно. Активисты обращались в Минветеранов, Институт национальной памяти, Министерство инфраструктуры, Офис уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрию Лубенцу, но никакой помощи не получили.

Теперь активистам вдруг сообщили, что документация имеет гриф "Для служебного пользования", поэтому никому ее дать не могут.

"Они говорят, что у громады нет аргументов, чтобы подтвердить свои опасения. При этом все пути, чтобы мы могли получить документально подтвержденные аргументы, они нам заблокировали", – говорит Чеченкова.

Музей, церкви, колумбарий

По словам Виктории, уже сейчас строители НВМК оборудовали систему отвода воды на территории 10 га и вывели трубы в ров, где когда-то протекала речка, но потом исчезла. И это русло уже заполнено водой примерно на 30%. Что говорить о том, когда вода потечет с территории в 145 гектаров?

К тому же для работы комплекса планируют пробурить 4 скважины рядом с селом, ведь там, кроме захоронений, планируют возвести серьезную инфраструктуру – музей, церковь, дороги, колумбарий, гостинично-ресторанный комплекс, освещение. Для этого следует пройти оценку влияния на окружающую среду, но этого тоже не будут делать.

Активисты обратились к гидрологу, главе Национального экологического центра Украины, кандидату геологических наук Руслану Гаврилюку. Гаврилюк дал свое заключение для громады села Мархалевка, в котором говорится, что "природные условия участка проектирования НВМК не являются благоприятными для размещения кладбища с традиционным способом захоронения".

В заключении говорится, что "даже при условии залегания грунтовых вод на уровне 2 м от поверхности земли они не являются защищенными от загрязнения от захоронений, что позволяет сделать аргументированный вывод о невозможности размещения на этом участке кладбища".

Активисты подали несколько исков в суды, однако они затягиваются. Представители государства не приходят на заседания, те, в свою очередь, переносятся на месяц. Например, один из исков был подан еще летом, но до сих пор суд не дошел до рассмотрения дела по сути.

Один из судов по поводу вырубки леса на территории 30 га в Мархалевском лесу активисты выиграли в первой инстанции, сейчас решение рассматривают в апелляции, которую подал Кабмин. Но даже судья был удивлен тем, что представитель правительства на заседании обосновывал массовую вырубку деревьев "общественной необходимостью".

Также жители испытывают и серьезное давление. Например, на первые пикеты весной прошлого года выходило много жителей Мархалевки. А потом по странному стечению обстоятельств после пикетов въезды и выезди из села стали перекрывать полиция и представители ТЦК. После этого люди стали осторожнее. А недавно Виктория везла показать стройплощадку ветеранам, которые заинтересовались проблемой и хотели увидеть все своими глазами.

В результате они встретили два поста, на которых, кроме полиции, были люди в черном и балаклавах. С ветеранами попытались жестко поговорить, думая, что это обычные местные жители.

Мы продолжаем следить за историей строительства мемориального кладбища. Мы поддерживаем сооружение такого необходимого в стране комплекса. Но Национальное военное мемориальное кладбище должно строиться прозрачно, с учетом всех законов и правил, также необходимо считаться с мнением людей, которым предстоит жить рядом.