Под Черкассами на Днепре откололась льдина с 70 рыбаками: все подробности спасательной операции и фото

Алексей Лютиков
Общество
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Под Черкассами на Днепре откололась льдина с 70 рыбаками: все подробности спасательной операции и фото

В субботу, 12 февраля, в Черкасской области в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находились около 70 рыбаков. Их начало течением относить от берега, но, к счастью, благодаря спасателям и полицейским всех удалось спасти.

Происшествие случилось утром в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области и отдел коммуникации полиции Черкасской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения и водный патруль полиции. Около 70 человек удалось доставить на берег двумя рыболовными баркасами.

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По информации полиции, находившихся на оторванной льдине рыбаков отнесло от берега приблизительно на 20 метров. В результате инцидента никто не пострадал. Также рыбаки не обращались к медицинским работникам за помощью.

Кроме того правоохранители напомнили о правилах безопасной зимней рыбалки:

  • правильно выберите одежду и обувь: они должны быть теплыми и комфортными;

  • прежде чем ступить на лед, узнайте его толщину на водоеме, и выходите на ледовый покров, если он достигнет хотя бы 7 см;

  • выходить на лед и идти по нему безопаснее там, где уже прошли люди;

  • лунки для рыбалки следует делать на безопасном расстоянии друг от друга;

  • обязательно иметь при себе крепкую веревку длиной 4.5-20 метров с петлей на одном конце и полукилограммовым грузом на другом, два гвоздя или нож, которые помогут выбраться на лед, если вдруг провалитесь;

  • не выходите на лед в одиночку и в ночное время, а отправляясь рыбачить, предупреждайте родных, куда идете;

  • первые шаги нужно делать, не отрывая ноги ото льда;

  • нельзя собираться на льду большими группами в одном месте.

Льдину отнесло от берега на 20 метров
Происшествие случилось возле села Москаленки
Полиция призвала соблюдать правила поведения на льду
Никто не обращался за медпомощью
На Черкасчине спасли 70 рыбаков

Напомним, 10 февраля в Днепропетровской области двое мужчин, увлекающиеся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака.

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