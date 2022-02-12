Под Черкассами на Днепре откололась льдина с 70 рыбаками: все подробности спасательной операции и фото

В субботу, 12 февраля, в Черкасской области в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находились около 70 рыбаков. Их начало течением относить от берега, но, к счастью, благодаря спасателям и полицейским всех удалось спасти.

Происшествие случилось утром в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области и отдел коммуникации полиции Черкасской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения и водный патруль полиции. Около 70 человек удалось доставить на берег двумя рыболовными баркасами.

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По информации полиции, находившихся на оторванной льдине рыбаков отнесло от берега приблизительно на 20 метров. В результате инцидента никто не пострадал. Также рыбаки не обращались к медицинским работникам за помощью.

Кроме того правоохранители напомнили о правилах безопасной зимней рыбалки:

правильно выберите одежду и обувь: они должны быть теплыми и комфортными;

прежде чем ступить на лед, узнайте его толщину на водоеме, и выходите на ледовый покров, если он достигнет хотя бы 7 см;

выходить на лед и идти по нему безопаснее там, где уже прошли люди;

лунки для рыбалки следует делать на безопасном расстоянии друг от друга;

обязательно иметь при себе крепкую веревку длиной 4.5-20 метров с петлей на одном конце и полукилограммовым грузом на другом, два гвоздя или нож, которые помогут выбраться на лед, если вдруг провалитесь;

не выходите на лед в одиночку и в ночное время, а отправляясь рыбачить, предупреждайте родных, куда идете;

первые шаги нужно делать, не отрывая ноги ото льда;

нельзя собираться на льду большими группами в одном месте.

Напомним, 10 февраля в Днепропетровской области двое мужчин, увлекающиеся рыбалкой, провалились под лед. Свидетели инцидента с берега вызвали спасателей, но, к сожалению, бригаде ГСЧС удалось спасти только одного рыбака.