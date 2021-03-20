Почти всю Украину накроют дожди: появился прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 20 марта, будет дождливой практически во всех областях.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. По прогнозу, ночью ожидаются морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В среднегорье Львовской, а также высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Дожди пойдут почти по всей Украине, кроме Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областей и оккупированного Россией Крыма.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 мороза, на западе -3… -6. Днем от 3 до 7 тепла.

В Киеве в субботу также дожди, ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем +3… +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на воскресенье, 21 марта, больше солнца.