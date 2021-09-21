Почти всю Украину накроют дожди: новый прогноз погоды на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 22 сентября, будет дождливой почти во всех областях. Также существенно похолодает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Минимальная температура воздуха составит всего +3 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Осадки в виде дождя накроют почти всю страну, исключением станет только юг – Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

Холоднее всего будет на западе и севере – от 3 до 6 тепла ночью и +7… +11 днем.

В остальных областях чуть потеплее – днем от 8 до 14 градусов, а ночью +5… +9.

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В Киеве в среду также дождливо, ночью максимальная температура воздуха достигнет +6, а днем – 9 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 21 сентября ударил мороз. Температура воздуха снизилась до 6 градусов.