Почти треть мариупольцев, выехавших из города в начале полномасштабной войны, вернулись в оккупацию

Около 30% мариупольцев, выехавших из города в начале полномасштабной войны, вернулись обратно в оккупацию.

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Такие данные озвучили на заседании секции Ассоциации городов Украины по вопросам временно оккупированных и деоккупированных территорий. Негативная тенденция наблюдается и по другим громадам.

"В основном это происходит из-за российской пропаганды и отсутствия собственного жилья. Людям негде жить и они не имеют возможности восстановить те условия, которые были у них до начала полномасштабного вторжения, поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию. Поэтому общей задачей для государства и местной власти является создание качественного и доступного социального жилья, которое сохранит людей в Украине и станет основой для их возвращения из-за границы", – рассказал глава Секции АГУ по вопросам временно оккупированных и деоккупированных громад мэр Мариуполя Вадим. Бойченко.

Еще одной из причин эксперты называют потерю веры людей в справедливость. Ведь люди рассчитывали, что получат компенсации за утраченное имущество. Механизм для реализации этого уже создан и работает, но требует значительных средств.

На сегодняшний день был запущен первый этап программы "єВідновления", которым уже воспользовались более 73 тысяч украинских семей – это компенсация за поврежденное жилье. Более 10 тысяч жилищных сертификатов по второму этапу программы были сгенерированы, из них более 4,5 тысяч украинских семей уже превратили свои жилищные сертификаты в новое жилье.

Важным элементом в системе возмещения является Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Не менее важной его ролью является создание доказательной базы для судов и международных трибуналов.

"Реестр ущерба – фундамент для использования международной помощи и замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако его значение выходит за пределы финансовых вопросов – он защищает правду, которая будет важна для будущих поколений. Он поможет восстановить права каждого украинца, пострадавшего от войны. Без этой регистрации мы рискуем упустить возможность возмещения и позволить миру забыть масштабные трагедии. Справедливость – это не только компенсация. Это память, которая не даст преступлениям повториться", – отметила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Украины Елена Шуляк.

В настоящее время в Реестре ущерба зафиксировано более 10 тысяч заявлений, касающихся материальных прав физических лиц. На сегодняшний день утвержден перечень из 45 категорий, которые могут быть внесены в Реестр, что касаются вынужденного перемещения, нарушения личной неприкосновенности, потери доступа к медицинской помощи или образованию, повреждения, уничтожения или потери имущества, потери исторического, культурного и религиозного наследия, ущерба окружающей среде, разминирование, гуманитарные расходы, убытки бизнеса. При этом в отношении именно бизнеса эти потери оказывают прямое влияние на экономику государства в целом. И для бизнеса важно понимать, что система правосудия будет способна не только вынести приговор, но и воплотить наказание в жизнь.

Так, директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко рассказала:

"Группа компаний SCM и "Метинвест" были первыми, кто начал судиться с Россией. И мы выиграли суд по Крыму. У нас представлен кейс в Европейском суде по правам человека по мариупольским активам, там оценка наших потерь на уровне 20 млрд долларов, чтобы было понятно, о каких суммах идет речь. Мы, как крупный бизнес, будем делать все, что мы можем делать, и мы не перекладываем эту ответственность ни на кого, чтобы зло было наказано. Но это невозможно сделать, если система не будет для этого готова. Мы не сможем создать исключение, нужно изменять систему. Справедливость была одним из самых больших запросов от людей тогда, когда мы создавали Mariupol Reborn (проект по восстановлению Мариуполя после деоккупации, что реализуется Мариупольским городским советом при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова. – Ред.).

Оттуда собственно инициатива, которая сейчас является частью большой инициативы о реестре убытков, что Мариуполь должен стать отдельным кейсом в этом реестре".

Напомним, согласно данным Всемирного банка, потребность в восстановлении по прямому ущербу, нанесенному агрессией РФ в Украине, оценивается около 6,3 трлн грн.