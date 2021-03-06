Почти половина украинцев выступили против двойного гражданства – опрос

46% украинцев, а это каждый второй, высказались против разрешение на двойное гражданство.

Об этом говорится в исследовании, проведенного разумной платформой LibertyReport.ai, которое обнародовали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера. Примечательно, что мужчины и женщины высказались почти поровну: 45% и 48% опрошенных соответственно.

Кроме того, как говорится в результатах исследования, более категоричными оказались люди в возрасте 60+: половина из них против двойного гражданства. А в возрастной категории 18-29 – против только 40%. Молодежь чаще отмечала, что ей трудно ответить на вопрос.

По мнению социологов, это свидетельствует о том, что молодые люди менее осведомлены в вопросах двойного гражданства, а вот горожане более лояльны к нему, чем традиционно консервативные жители сел – 43% и 53% соответственно высказались против.

Лишь 17% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею того, чтобы двойное гражданство разрешили всем украинцам без исключения. Из них 20% – это женщины и 12% – мужчины.

Кроме того, как отмечается в исследовании, треть украинцев, а это 29%, против двойного гражданства у чиновников. Социологи предположили, что это может быть связано с общим недоверием населения к государственным институтам и власти.

"Двойное гражданство может стимулировать госслужащих к выводу теневых средств на иностранные счета или укрытия от украинского правосудия. Более негативно настроены жители городов. Из них 32% против двойного гражданства госслужащих. В то же время, в селах это лишь 23%. Следовательно, горожане аккумулируют больше негатива по отношению к чиновникам", – подытожили авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL , в Украине планируют разрешить двойное гражданство за исключением страны-агрессора России и ограничениями для чиновников.