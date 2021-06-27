Почти 80% украинских студентов не планируют работать по специальности – опрос

Большинство украинских абитуриентов и студентов хотели бы работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок. Очень маленький процент украинцев видят свое будущее в науке, авиации и военном деле.

Таковы результаты опроса "OLX Работа". При этом 78% опрошенных заявили, что будут учиться в высших учебных заведениях на другую специальность.

Участие в исследовании приняли более 5тысяч родителей и 1500 представителей молодежи (школьники старших классов, абитуриенты, студенты).

40% опрошенных готовы работать за 5-10 тысяч гривен в месяц, 28% будут выполнять работу за 10-15 тысяч гривен, а еще 15% ожидают, что им будут платить от 15 тысяч гривен и больше.

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Самые популярные 5 сфер среди молодежи выглядят так:

торговля и продажи – 18%;

бары / рестораны / кафе – 17%;

ИТ / телеком / компьютеры – 11%;

маркетинг / реклама / дизайн / SMM – 10%;

строительство – 6%.

Меньше украинская молодежь видит себя в науке – только 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле – по 0,58% респондентов.

В то же время родители хотели бы видеть своих детей в IT-сфере, которая является одной из самых высокооплачиваемых и считают 10-15 тысяч гривен оптимальной зарплатой для первой работы.

При этом каждый третий опрошенный взрослый хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый – чтобы они сами стали предпринимателями малого / среднего бизнеса, а каждый пятый – чтобы стали госслужащими.

Меньше видят своих детей в сфере образования – 4%, стартапах – 5% и общественном секторе – 6%.

Самые популярные 5 сфер для молодежи с позиции родителей:

ИТ / телеком / компьютеры – 19%; медицина / фармация – 8%; юриспруденция и бухгалтерия – 8%; маркетинг / реклама / дизайн / SMM – 6%; культура и искусство – 6%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине результаты основной сессии внешнего независимого оценивания очень удивили абитуриентов и их родителей. Например, математику не сумели составить сразу более 30% участников ВНО.

Каковы причины плохих результатов – рассказал основатель первой в Украине частной школы "Гранд" и онлайн-школы "Гранд-Экспо" Владимир Спиваковский.